Американист прокомментировал слова Трампа о возможности стать другом Путина

В преддверии российско-американского саммита президент США Дональд Трамп допустил, что однажды, возможно, он и его российский коллега Владимир Путин станут друзьями. Американист Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik высказал свое мнение об этом заявлении.

Президент США Дональд Трамп заявил, что воспринимает российского лидера Владимира Путина не как врага, а как соперника, но однажды, возможно, он станет другом.

"Вопрос не в том, друг он или враг, он соперник. Он представляет Россию, а я представляю США. Может быть, он однажды станет другом", – сказал Трамп журналистам.

"Я жду встречи", – заявил он на внеплановой пресс-конференции в ходе саммита НАТО в Брюсселе.

"Посмотрим, что произойдет… Похоже, будет большая программа, и это займет много времени. Посмотрим, к чему это приведет, но это может оказаться продуктивным, чем-то очень продуктивным. А может, и нет. Но я думаю, встреча с Путиным – это отлично", – отметил президент США.

Владимир Путин и Дональд Трамп планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, на какой итог предстоящего российско-американского саммита настроен президент США.

"Если есть желание, то найти точки соприкосновения всегда можно, а если взгляды, идеология не позволяют, то никогда их и не найдешь. Мы видим, что Трамп, начиная с избирательной кампании, говорит о том, что Америке лучше все-таки иметь нормальные, а не враждебные отношения с Россией. С другой стороны, мы видим, что ситуация в США очень непростая, и любые позитивные шаги в сторону России будут достаточно негативно восприниматься значительной частью американского общества… Поэтому тут не нужно иметь каких-то чрезмерных ожиданий, и в то же время желание самого Трампа (улучшить отношения с Россией, – ред.) проявилось уже многократно, и оно может привести если не к нормализации, но к началу процесса улучшения отношений", – считает Юрий Рогулев.

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