В Австралии спасли мужчину, упавшего на рельсы перед поездом

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Сиднее мужчина упал на рельсы за несколько секунд до прибытия поезда на станцию, однако проходящий мимо очевидец успел спасти его, сообщает New York Post. Видео опубликовано на канале издания на YouTube.

Мужчина оступился и упал с платформы, когда поезд уже прибывал на станцию. Его сумел спасти проходивший мимо пассажир, который затащил упавшего обратно на платформу.

Как отмечает издание, несмотря на активацию системы экстренного торможения поезда, мужчина, скорее всего, попал бы под колеса, если бы не помощь очевидца.