БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия в будущем станет членом альянса.
Столтенберг отметил, что в НАТО полностью поддерживают евроатлантические устремления Тбилиси.
"Мы продолжим работать с вами для подготовки членства", — заключил он.
Стремление Грузии в НАТО
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году. Тогда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира".
После "революции роз" в 2004 году сотрудничество Тбилиси и альянса стало более интенсивным. Спустя четыре года на саммите НАТО в Бухаресте сообщили, что Грузия в будущем может стать членом организации при условии соответствия стандартам.
Спустя десять лет на саммите НАТО в Уэльсе утвердили пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. Так, в рамках этого пакета в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.