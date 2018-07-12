БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия в будущем станет членом альянса.

По его словам, лидеры стран-членов организации подтвердили это накануне. Он напомнил, что союзники признали в совместном заявлении прогресс Грузии в проведении реформ.

Столтенберг отметил, что в НАТО полностью поддерживают евроатлантические устремления Тбилиси.

"Мы продолжим работать с вами для подготовки членства", — заключил он.

Стремление Грузии в НАТО



Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году. Тогда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира".

После "революции роз" в 2004 году сотрудничество Тбилиси и альянса стало более интенсивным. Спустя четыре года на саммите НАТО в Бухаресте сообщили, что Грузия в будущем может стать членом организации при условии соответствия стандартам.

Спустя десять лет на саммите НАТО в Уэльсе утвердили пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. Так, в рамках этого пакета в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.