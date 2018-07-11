Состояние пострадавшего в Эймсбери мужчины значительно улучшилось

ЛОНДОН, 11 июл – РИА Новости, Мария Табак. Состояние пострадавшего от отравления в Эймсбери британца Чарли Роули существенно улучшилось, он более не в критическом состоянии, говорится в заявлении руководителя среднего персонала больницы в Солсбери Лорны Уилкинсон.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В воскресенье вечером, 8 июля, пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Во вторник пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули.

"После моего вчерашнего заявления я с радостью сообщаю, что состояние Чарли Роули за ночь еще улучшилось. Он более не находится в критическом состоянии. Его состояние сейчас оценивается как серьезное, но стабильное. Наши сотрудники продолжат работать над обеспечением помощи Чарли, в которой он нуждается. Выздоровление займет у Чарли время, но прогресс, которым мы видим, дает нам повод для оптимизма", — отмечается в заявлении Уилкинсон, размещенном в Twitter больницы.

Statement from @lornawilko Director of Nursing at Salisbury District Hospital pic.twitter.com/s43xQ7W3Wn — Salisbury Hospital (@SalisburyNHS) 11 июля 2018 г.

Ранее Скотланд-Ярд сообщил, что полицейским удалось коротко поговорить с Роули.

Британское правительство утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 в Солсбери причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Оба громких ЧП с неизвестным веществом произошли рядом с секретной лабораторией минобороны Британии по изучению и разработке боевых отравляющих веществ Портон-Даун: от Эймсбери до Портон-Дауна около 11 километров, до Солсбери — 13 километров.