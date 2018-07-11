Трамп призвал НАТО вывести Берлин из-под контроля Москвы

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия полностью контролирует Германию через поставки газа.

"Германия платит миллиарды долларов в год России, а мы защищаем эту страну от России. Они строят газопровод, цель которого — платить миллиарды долларов в казну России, — заявил Трамп во время рабочего завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. — Германии не должно было быть разрешено это. Германия полностью контролируется Россией".

По словам Трампа, Германия платит в НАТО чуть более 1%, "тогда как мы платим очень много денег".

"Я считаю, что это очень несправедливо для нашей страны и несправедливо для налогоплательщиков, поскольку Германия богатая страна”, — добавил американский лидер.

В свою очередь Столтенберг заявил журналистам, что строительство газопровода "Северный поток-2" — национальное решение, а не дело НАТО. При этом он подчеркнул, что альянс уделяет внимание вопросам энергетической безопасности и диверсификации поставок энергоресурсов.

Реакция Москвы

В Москве уверены, что "Северный поток-2" будет реализован, несмотря на экономическое и политическое давление США на Европу.

"Все прекрасно понимают, что за этим заявлением стоит чисто коммерческий интерес американского бизнеса. США пытаются навязать Европе в целом и ФРГ свой сжиженный газ, который намного дороже российского природного газа", — заявил РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

По мнению сенатора, Трамп все же может надавить на Германию и европейских союзников, чтобы их платежи в бюджет НАТО на практике составляли не менее 2% ВВП.

Россия контролирует Германию?

Нацеленность Берлина на строительство "Северного потока-2" не изменится после заявлений американского президента, уверен генеральный директор российского Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

"Американцы всегда выступали против всех газотранспортных проектов из РФ в Европу. Что касается того, кто кого контролирует, то на территории Германии остались американские военные базы. РФ вывела свои войска с территории ГДР, а США не выводили (с территории ФРГ — ред.). Их удивляет, что страна, в которой присутствуют их войска, реализует проекты в энергетике с другими странами", — сказал Правосудов.

"Очевидно, что ничем эти высказывания не закончатся, как и до этого ничем не заканчивались — все эти проекты были реализованы и работали", — добавил он.

Россия — надёжный поставщик

Отделить экономику от политики призвал европейцев заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"У них перед глазами есть 50-летний опыт работы с Россией в сфере поставок газа, в ходе которого не было ни одного случая остановки поставок газа из России по политическим причинам и, напротив, бессчетное количество моментов, когда дополнительные поставки российского газа обеспечивали энергетическую безопасность европейских потребителей в периоды проблем у других поставщиков", — заявил Гривач РИА Новости.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Компанией, созданной для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2", является Nord Stream 2 AG (контролируется "Газпромом"). Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры уверены, что это политический проект.



Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод в качестве инструмента влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.