Генсек НАТО: проблемы в отношениях с Россией – не повод для ее изоляции

БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что нужно пытаться вести диалог с Россией для решения сложных проблем, и их наличие в отношениях не является аргументом в пользу изоляции Москвы.

"Важно говорить с РФ, чтобы попытаться снизить напряженность, чтобы решать, в том числе, сложные вопросы", — заявил он в среду на полях саммита НАТО в Брюсселе.

"Мы не признаем незаконную аннексию Крыма (так на Западе называют воссоединение полуострова с РФ, не признавая итоги прошедшего там референдума — ред.), не признаем действия в киберсфере, вмешательство в выборы (неоднократно опровергавшиеся российской стороной — ред.), мы знаем об инциденте в Солсбери (где были отравлены осужденный за шпионаж эк-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь — ред.), есть другие примеры, мы не принимаем их", – сказал Столтенберг, добавив, что он не считает, что наличие проблем является "аргументом для изоляции России", потому что в период значительного напряжения диалог особенно важен.

Ранее генсек уже заявлял, что НАТО не стремится изолировать РФ, а подход альянса к ней сочетает в себе сдерживание и диалог.