Российская делегация покинула зал заседаний в ПА ОБСЕ

БЕРЛИН, 11 июл — РИА Новости. Делегация России в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула зал заседаний в связи с нарушением регламента при голосовании за антироссийские резолюции, заявил руководитель российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Мы покинули зал заседаний ОБСЕ в связи с грубым нарушением регламента, которое было допущено секретариатом и представителем ОБСЕ. Российская делегация считает, что отсутствие на заседании ОБСЕ ряда депутатов, авторов резолюций и соавторов резолюций, которые направлены против нашей страны, не было надлежащим образом оформлено, как это предусмотрено регламентом", — сказал Толстой журналистам.