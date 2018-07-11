В Совфеде не исключили выхода России из Парламентской ассамблеи ОБСЕ

БЕРЛИН, 11 июл — РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров не исключил выхода российской делегации из состава Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Я не исключаю такой вопрос", — заявил Джабаров журналистам, отвечая на вопрос, возможен ли выход РФ из ПА ОБСЕ.

"Я хочу напомнить, если депутаты, которые нас сейчас клеймили, они, видимо, забыли, кто стоял у истоков этой организации, и теперь, когда они все нас поучают, как жить, это выглядит, мягко говоря, неприлично. Если это будет так продолжаться, наши избиратели не поймут, для чего мы сюда ездим, если здесь специально разыгрываются спектакли против нашей родины", — добавил он.

Ранее российская делегация в полном составе покинула пленарное заседание ПА ОБСЕ в Берлине в знак протеста против нарушения регламента.