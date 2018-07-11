МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. США реализуют стратегию неоколониализма, уже апробированную в Ираке и Ливии, заявил в интервью итальянскому изданию Il Giornale министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Речь идет о стратегии неоколониализма, которую США уже апробировали в Ираке и Ливии и которая заключается в поддержке любых, даже самых диких идеологий для ослабления законных правительств", — сказал он.

По его словам, "затем используются инсценировки применения оружия массового уничтожения или гуманитарных катастроф, и на последних этапах применяется военная сила для создания "управляемого хаоса" с вольготными условиями выкачивания в американскую экономику имеющихся активов транснациональными корпорациями".

"Россия, выступающая за равное и взаимовыгодное сотрудничество с любыми странами в рамках концепции многополярного мира, всегда будет являться препятствием на пути реализации подобных "стратегий", — подчеркнул Шойгу.