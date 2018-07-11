Шойгу считает прямое столкновение Украины с Россией невозможным

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale заявил, что считает невозможным прямое столкновение Украины и России.

"Считаю невозможным возникновение прямого столкновения между Украиной и Россией", — сказал Шойгу.

"У нас общие корни, на протяжении многих веков мы вместе пережили тяжелейшие испытания и плечом к плечу отстояли свою свободу и независимость во время Второй мировой войны. Даже у меня все родственники по линии мамы проживали на Украине, меня крестили в небольшом храме шахтерского городка Стаханов Луганской области. Поэтому, убежден, что в нашей общей исторической памяти никогда не будет места взаимной конфронтации или вражде", — добавил министр.