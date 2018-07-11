МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Гибридная война Запада провалилась в Крыму, заявил в интервью итальянскому изданию Il Giornale министр обороны России Сергей Шойгу.

"Обвинения (в ведении гибридной войны. — Прим. ред.) в адрес России начали появляться в американских и британских СМИ после неудачной попытки повторения подобной схемы в Крыму. Мы просто не дали заокеанским коллегам возможности реализовать на практике эти меры в Крыму, где, напротив, состоялся референдум, в ходе него жители свободно и, кстати, в присутствии сотен представителей тех же американских СМИ приняли решение о выходе из состава Украины и воссоединении с Россией", — рассказал глава Минобороны.

Кроме того, Шойгу перечислил признаки ведения Вашингтоном гибридной войны на территории полуострова в 2014 году. "Причем пассивное участие в этих гибридных действиях принимали и европейские страны", — добавил он.

В интервью российский министр также указал на непоследовательность США в признании независимости государств, приведя в пример Косово. После разделения Югославии вследствие вмешательства НАТО Косово не проводило никаких всеобщих референдумов, а получило немедленное признание со стороны Вашингтона и Европы после обычного голосования в парламенте, напомнил Шойгу.

"Абсолютно без учета мнения проживающих в Косово сербов и югославской конституции", — подчеркнул министр.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, за это высказались 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина по-прежнему называет полуостров своей, но временно оккупированной территорией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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