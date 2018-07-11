МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Напряженность в отношениях между Россией и США нагнеталась теми элитами Соединенных Штатов, для которых мир делится на "американский" и "неправильный", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale.

"От американской стороны мы часто слышим, что кризис в двусторонних отношениях вызван якобы агрессивными действиями России на международной арене. Однако, по нашему глубокому убеждению, напряжение в наших отношениях все это время искусственно нагнеталось теми американскими элитами, которые убеждены, что мир делится на "американский" и "неправильный", — сказал Шойгу.

Министр обороны напомнил, что "именно США за последние годы в одностороннем порядке разорвали ключевые соглашения, составляющие костяк глобальной безопасности". "Вопреки обещаниям, данным советскому руководству во время процесса объединения Германии, Вашингтон инициировал расширение НАТО на восток к нашим границам", — отметил Шойгу.

"Более 25 лет нам морочили голову тем, что никаких обещаний не было, пока недавно АНБ (Агентство национальной безопасности США — ред.) не рассекретило архивы с документами того периода, где все это расписано дословно и в лицах", — добавил Шойгу.

Как следствие расширения альянса на Восток и перехода в него Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, Румынии, для России де-факто утратил смысл подписанный в 1990 году между Организацией Варшавского договора и НАТО Договор об обычных вооруженных силах в Европе, предусматривающий ограничения вооружений в районах соприкосновения блоков, напомнил глава российского военного ведомства.

"В 2002 году под предлогом выдуманной "опасности" ракетного нападения со стороны Ирана или Северной Кореи Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора по ПРО, приступив к размещению своих радаров и противоракет в близости именно от наших границ", — отметил Шойгу.

"Мне, как президенту Русского географического общества, давно хочется подарить американским коллегам глобус, чтобы они посмотрели на него и объяснили нам, почему заявленные ими "противники Америки" находятся на Ближнем и Дальнем Востоке, а все их военные базы и группировки так жмутся к границам России. Мы их, что ли, должны оборонять?" — сказал он.