СМИ рассказали об опасности для Индии от российских истребителей

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Закупка Пакистаном российских истребителей-бомбардировщиков будет представлять угрозу для Индии, пишет Tribune India со ссылкой на экспертов.

Сообщается, что российские самолеты значительно повысят боевые возможности Исламабада, который уже располагает таким оружием, как Мираж III, F-104 "Старфайтер", F-86 "Сэйбр", МиГ-19 и Ил-2.

Ранее министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан заявил, что Исламабад и Москва могут достичь соглашения о приобретении Пакистаном российских истребителей Су-35. По его словам, начальная стадия переговоров уже стартовала.

В апреле СМИ сообщили о выходе Индии из совместного с Россией проекта по созданию истребителя пятого поколения. Однако в "Ростехе" эту информацию опровергли, назвав ее "догадками зарубежных журналистов". Позже источник РИА Новости в Индии также уточнил, что переговоры по проекту до сих пор продолжаются.