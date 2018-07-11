СМИ рассказали об опасности для Индии от российских истребителей

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Закупка Пакистаном российских истребителей-бомбардировщиков будет представлять угрозу для Индии, пишет Tribune India со ссылкой на экспертов.
Ранее министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан заявил, что Исламабад и Москва могут достичь соглашения о приобретении Пакистаном российских истребителей Су-35. По его словам, начальная стадия переговоров уже стартовала.
В апреле СМИ сообщили о выходе Индии из совместного с Россией проекта по созданию истребителя пятого поколения. Однако в "Ростехе" эту информацию опровергли, назвав ее "догадками зарубежных журналистов". Позже источник РИА Новости в Индии также уточнил, что переговоры по проекту до сих пор продолжаются.