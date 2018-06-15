НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июн — РИА Новости. Индия и РФ продолжают вести переговоры по проекту создания истребителя пятого поколения (Fifth generation fighter aircraft, FGFA), сообщил РИА Новости осведомленный источник в Нью-Дели.

В четверг газета Economic Times со ссылкой на неназванные источники опубликовала материал, в котором заявила, что Индия намерена отказаться от совместной с РФ разработки FGFA. Основанием для такого решения, отмечает издание, может послужить то, что Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) располагает собственными ресурсами для создания технологий, необходимых для данного самолета. Какого-либо официального подтверждения этой информации не поступало.

"Дискуссии (между представителями Индии и РФ — ред.) по данной теме продолжаются", — заявил РИА Новости источник в Нью-Дели, знакомый с деталями вопроса. При этом он подчеркнул, что не располагает информацией о якобы планах правительства страны выйти из данного проекта.

Собеседник обратил внимание на то, что такого рода публикации в прессе появляются регулярно, в связи с чем призвал ориентироваться на те заявления по данной теме, которые исходят от руководств Индии и РФ. "Прерогатива принятия решения в таких вопросах принадлежит правительству Индии, и было бы неуместно комментировать домыслы журналистов", — указал источник.

Собеседник отметил, что никаких готовых решений по проекту совместной разработки истребителя пятого поколения пока нет. Вместе с тем, допустил он, конкретные договоренности по данному проекту могут быть достигнуты к осени, когда ожидается визит в Индию президента РФ Владимира Путина для участия в ежегодном Российско-индийском саммите.

Проект FGFA — часть проводимой нынешним индийским правительством политики Make in India. С российской стороны разработчиком выступает ОКБ имени Сухого, с индийской — компания Hindustan Aeronautics.

Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.