НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июн — РИА Новости. Индия и РФ продолжают вести переговоры по проекту создания истребителя пятого поколения (Fifth generation fighter aircraft, FGFA), сообщил РИА Новости осведомленный источник в Нью-Дели.
"Дискуссии (между представителями Индии и РФ — ред.) по данной теме продолжаются", — заявил РИА Новости источник в Нью-Дели, знакомый с деталями вопроса. При этом он подчеркнул, что не располагает информацией о якобы планах правительства страны выйти из данного проекта.
Собеседник отметил, что никаких готовых решений по проекту совместной разработки истребителя пятого поколения пока нет. Вместе с тем, допустил он, конкретные договоренности по данному проекту могут быть достигнуты к осени, когда ожидается визит в Индию президента РФ Владимира Путина для участия в ежегодном Российско-индийском саммите.
Проект FGFA — часть проводимой нынешним индийским правительством политики Make in India. С российской стороны разработчиком выступает ОКБ имени Сухого, с индийской — компания Hindustan Aeronautics.
Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.