Столтенберг не смог назвать сроки вступления Грузии в НАТО

ТБИЛИСИ, 10 июл – РИА Новости. НАТО продолжит оказывать Грузии политическую и практическую помощь и готовить ее к будущему членству в альянсе, заявил в интервью грузинскому Первому каналу генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что не может назвать конкретные сроки вступления страны в организацию.
По его словам, альянс поддерживает стремление и желание Грузии стать членом НАТО. Столтенберг выразил уверенность в том, что лидеры стран-членов НАТО на этот раз вновь подтвердят озвученное на Бухарестском саммите в 2008 году решение о том, что Грузия станет членом альянса.
"Для приглашения Грузии в НАТО нужен консенсус. Для этого требуется согласие всех стран НАТО, которого на сегодня у нас нет. Нам нужно сосредоточиться на том, как использовать все то, что у нас есть. НАТО представлена в Грузии. Это главное. Проводятся учения, и Грузия участвует в операциях НАТО. Я не могу сказать, когда Грузия станет членом альянса, но уверен, что страна станет членом НАТО, как это было сказано в Бухаресте, и лидеры повторят это и в этом году", — отметил Столтенберг в интервью.