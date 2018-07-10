Столтенберг не смог назвать сроки вступления Грузии в НАТО

ТБИЛИСИ, 10 июл – РИА Новости. НАТО продолжит оказывать Грузии политическую и практическую помощь и готовить ее к будущему членству в альянсе, заявил в интервью грузинскому Первому каналу генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что не может назвать конкретные сроки вступления страны в организацию.

"НАТО продолжит оказывать Грузии политическую и практическую помощь и готовить ее к будущему членству в альянсе", — приводит слова Столтенберга ТВ.

По его словам, альянс поддерживает стремление и желание Грузии стать членом НАТО. Столтенберг выразил уверенность в том, что лидеры стран-членов НАТО на этот раз вновь подтвердят озвученное на Бухарестском саммите в 2008 году решение о том, что Грузия станет членом альянса.

"Для приглашения Грузии в НАТО нужен консенсус. Для этого требуется согласие всех стран НАТО, которого на сегодня у нас нет. Нам нужно сосредоточиться на том, как использовать все то, что у нас есть. НАТО представлена в Грузии. Это главное. Проводятся учения, и Грузия участвует в операциях НАТО. Я не могу сказать, когда Грузия станет членом альянса, но уверен, что страна станет членом НАТО, как это было сказано в Бухаресте, и лидеры повторят это и в этом году", — отметил Столтенберг в интервью.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.