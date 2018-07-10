Пострадавший в Эймсбери мужчина пришел в сознание

ЛОНДОН, 10 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Пострадавший от отравления в британском Эймсбери пришел в сознание, заявили в больнице города Солсбери, где находится мужчина.
При этом врачи отметили, что пациент по-прежнему находится в критическом состоянии. По их словам, пострадавший нуждается в круглосуточной помощи специалистов.
Инцидент в Эймсбери
Утром 4 июля британская полиция заявила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери. Пострадали местные жители: 44-летняя женщина и 45-летний мужчина.
В минувшее воскресенье в Скотленд-Ярде сообщили, что Дон Стерджесс умерла в окружной больнице Солсбери.