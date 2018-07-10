Пострадавший в Эймсбери мужчина пришел в сознание

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Полицейские у баптистской церкви в Эймсбери

Полицейские у баптистской церкви в Эймсбери

ЛОНДОН, 10 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Пострадавший от отравления в британском Эймсбери пришел в сознание, заявили в больнице города Солсбери, где находится мужчина.

При этом врачи отметили, что пациент по-прежнему находится в критическом состоянии. По их словам, пострадавший нуждается в круглосуточной помощи специалистов.

Инцидент в Эймсбери

Утром 4 июля британская полиция заявила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери. Пострадали местные жители: 44-летняя женщина и 45-летний мужчина.

В минувшее воскресенье в Скотленд-Ярде сообщили, что Дон Стерджесс умерла в окружной больнице Солсбери.