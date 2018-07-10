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Трамп считает Путина своим соперником

(обновлено: 19:09 10.07.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает своего российского коллегу Владимира Путина соперником. Об этом он заявил в преддверии вояжа в Европу и встречи с президентом России в Хельсинки.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Переговоры Путина и Трампа затмят саммит НАТО, заявили эксперты
Слова Трампа, отвечавшего на вопрос, кем он считает Путина: другом или неприятелем — приводит агентство Bloomberg.

При этом американский лидер отметил, что "честно говоря, Путин может стать самой легкой" частью поездки в Европу, которая включает в себя визит в Великобританию и саммит НАТО.

Что касается предстоящей встречи лидеров НАТО, то, по мнению Трампа, Североатлантический альянс не относится к Соединенным Штатам справедливо.

"Мы платили слишком много, а они платили слишком мало", — сказал американский президент, добавив, что стороны найдут решение этого вопроса.

Также он подчеркнул, что строить дружеские отношения с Россией и Китаем — это хорошо.

Кроме того, Трамп рассказал, что приготовил для Путина "небольшой подарок".

"Но вы узнаете, что это за подарок, только когда я его подарю", — приводит слова президента New York Daily News.

Саммит в Хельсинки

Президенты США и России встретятся в столице Финляндии 16 июля. Как сообщали в Кремле, они собираются обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. 

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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NYT: Трамп назвал "глупыми" помощников, советовавших ему не звонить Путину
Этот будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа без привязки к саммитам. Она состоится по инициативе американского лидера — с предложением провести ее он выступил в марте во время телефонного разговора, когда поздравлял Путина с переизбранием на пост президента России.

До этого главы двух государств встречались дважды: на саммите G20 в Гамбурге в июле прошлого года они провели полноценные переговоры, а в ноябре кратко пообщались "на полях" саммита АТЭС во Вьетнаме.

Темы переговоров

По словам госсекретаря США Майка Помпео, главными темами переговоров в Хельсинки станут ситуации в Сирии и на Украине.

Вид на здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В ГД назвали причины опасений Белого дома перед встречей Путина и Трампа
Как написала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах США, Москва передала Вашингтону проект двухстраничного совместного заявления президентов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что сейчас стороны обмениваются документами, где изложены взгляды "и по тем вопросам, по которым продолжаются наблюдаться расхождения во мнениях, и по тем вопросам, где могут прощупываться совпадения".

При этом он подчеркнул, что "пока предварительно говорить о сближении позиций".

Ожидания россиян

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© REUTERS / Leah Millis
С кем поговорить после смерти Ганди. Если бы я был Трампом
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел социологический опрос, результаты которого показали, что треть россиян рассчитывают на позитивные итоги встречи Путина и Трампа, но более половины никаких существенного не ждут.

"Более половины наших сограждан (56%) не ожидают существенных результатов для России после личной беседы Владимира Путина и Дональда Трампа. О позитивных итогах сказал каждый третий (33%) опрошенный, о негативных — лишь один процент", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Мнение эксперта

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков высказал мнение, что лидерам России и США будет легко найти контакт.

"Да, встреча для Трампа и Путина может стать приятным общением: они близки друг другу по духу, эти люди легко смогут договориться, потому что оба они – политики прямого действия. То есть, глядя друг другу в глаза, они могут решить некоторые вопросы, которые сложно решить традиционной дипломатии", — сказал он в эфире радио Sputnik.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
Трамп рассказал, что готовился к встрече с Путиным "всю жизнь"
С другой стороны, по мнению Гращенкова, есть серьезные проблемы, которые в прямом диалоге не решить, а можно только наметить векторы выхода из ситуации и переломить сложившуюся парадигму. 

"Трамп видит, что западный мир не может сломать Россию ни санкциями, ни какими-то другими попытками ее бойкотировать. Трамп, как мне кажется, видит возможность сменить этот вектор. И если это произойдет, то, конечно, поменяется в целом риторика Запада в отношении России. Это касается темы санкций, Сирии, Украины. Эти три основных вопроса, как мне кажется, если они будут затронуты в ходе переговоров, могут получить новое развитие, как раз исходя из риторики, которую удастся задать именно в ходе прямого диалога", – заключил эксперт.

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