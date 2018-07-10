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Политолог: Трамп видит, что Россию не сломить ни санкциями, ни бойкотом

(обновлено: 18:44 10.07.2018)
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами. 10 июля 2018Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами. 10 июля 2018
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Дональд Трамп сравнил предстоящие переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и британским премьером Терезой Мэй. В эфире радио Sputnik политолог Илья Гращенков предположил, легко ли будет Трампу и Путину договориться.

Президент США Дональд Трамп считает, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным может оказаться легче переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, передает агентство Bloomberg

Трамп заявил журналистам в Вашингтоне, что, "честно говоря, Путин может стать самой легкой" частью поездки в Европу, которая включает в себя и визит в Великобританию.

Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов. 29 июня 2018
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Депутат ГД: слова Трампа о "глупых советниках" – это продуманный маневр
На вопрос о том, кем он видит Путина – другом или неприятелем, президент США ответил, что российский лидер для него "соперник".

Как сообщил телеканал MSNBC, Трамп заявил также, что страны НАТО не относятся справедливо к США.

"Мы платили слишком много, а они платили слишком мало", – сказал Трамп, отметив, что стороны найдут решение данного вопроса.

Он также добавил, что строить дружеские отношения с Россией и Китаем – это хорошо.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков высказал мнение, что Трампу и Путину будет легко найти контакт.

"Да, встреча для Трампа и Путина может стать приятным общением: они близки друг другу по духу, эти люди легко смогут договориться, потому что оба они – политики прямого действия. То есть, глядя друг другу в глаза, они могут решить некоторые вопросы, которые сложно решить традиционной дипломатии. С другой стороны, есть ряд серьезных проблем, которые, конечно, не решить в прямом диалоге, а можно только наметить векторы выхода из ситуации, просто переломив сложившуюся парадигму. Трамп видит, что западный мир не может сломать Россию ни санкциями, ни какими-то другими попытками ее бойкотировать. Трамп, как мне кажется, видит возможность сменить этот вектор. И если это произойдет, то, конечно, поменяется в целом риторика Запада в отношении России. Это касается темы санкций, Сирии, Украины. Эти три основных вопроса, как мне кажется, если они будут затронуты в ходе переговоров, могут получить новое развитие, как раз исходя из риторики, которую удастся задать именно в ходе прямого диалога", – сказал Илья Гращенков.

Президент США Дональд Трамп на митинге в Миннесоте. 20 июня 2018
© AP Photo / Jim Mone
Мнение: говоря о встрече с Путиным, Трамп позиционирует себя как "ковбой"
Российский и американский лидеры встретятся в Хельсинки 16 июля. В Кремле сообщили, что президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа без привязки к международным саммитам.

Переговоры Трампа и Мэй пройдут 13 июля. Также американский лидер примет участие в саммите Североатлантического альянса 11-12 июля в Брюсселе.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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Хорватия
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Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
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Хорватия
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