Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету хуситов

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили ракету, запущенную йеменскими повстанцами из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) по провинции Джизан на юге страны, сообщает саудовский канал al-Ekhbariya.

Ранее арабские СМИ сообщали, что хуситы заявили о запущенной ими баллистической ракете типа "Бадр-1" по экономическому центру в Джизане.

"Силы ПВО (Саудовской Аравии — ред.) перехватили ракету, запущенную повстанцами-хуситами по провинции (города — ред.) Эш-Шукайк (провинция Джизан — ред.)", — говорится в сообщении телеканала.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно обстреливают саудовскую территорию.