Турецкий политолог назвал плюсы перехода страны на президентскую систему

АНКАРА, 10 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Президентская система в Турции, на которую страна перешла после инаугурации президента Тайипа Эрдогана, не столько расширит его полномочия, сколько обеспечит ускоренное принятие решений, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер.

На прошедших в Турции 24 июня президентских выборах Эрдоган победил с результатом в 52,59%. Его инаугурация состоялась в понедельник, после чего в Турции произошел переход с парламентской на президентскую форму правления, одобренную на референдуме в апреле 2017 года. Также в понедельник Эрдоган объявил персональный состав нового кабинета министров, которой станет первым правительством республики после перехода на президентскую форму правления.

"Эрдоган очень долго вынашивал идею о президентской системе, которую реализовал вчера. Он всегда был очень сильным и могущественным лидером. У его партии было большинство в парламенте, он всегда мог делать то, что хотел. Поэтому новая система не столько дает президенту какие-то новые полномочия и расширит его власть, сколько обеспечит ускоренное принятие решений", — сказал собеседник агентства.

Он также прокомментировал состав нового кабинета министров. "Президент предпочел оставить по главе ключевых министерств (МИД, МВД, Минюста) прежних министров. А вот на посты других министров он решил поставить людей не столько из политических, сколько из предпринимательских кругов. Таким образом, мы видим перед собой смешанное правительство. Снижение числа министерств, более молодой кадровый состав министров сократит бюрократические проволочки, обеспечит ускорение принятия решений", — отметил Сезер.

По его словам, переход на президентскую систему потребует определенного времени. "Безусловно, переход с парламентской системы, которая была в Турции долгие десятилетия, на "необкатанную" систему, совершенно новую для государственных учреждений, бизнеса и граждан, приведет к временному переходному периоду. Как бы эта система ни была изначально задумана, все равно просчитать все нюансы невозможно, поэтому к некоторым проблемам, которые неизбежно возникнут в этой связи, нужно относиться как к естественным. Что принесет с собой новая система правления, как она будет действовать на практике, никто сейчас в Турции точно не может сказать, мы это увидим со временем", — сказал собеседник агентства.

По его мнению, во внешней политике большее внимание будет уделено развитию отношений с Западом и США. "Чтобы устранить экономические проблемы и сложности с иностранными инвестициями, Турция должна сохранять отношения с Западом на определенном уровне, и нацеленность на это мы наблюдаем в последние два месяца: удалось договориться с США по сирийскому Манбиджу, провести церемонию передачи США Турции истребителей F-35. Я не жду ухудшения отношений с Россией, но мне самому интересно, как Турция будет балансировать между Россией и Западом. Это будет очень сложно, потому что Россия для нас очень важная страна в плане экономики, энергетики, к тому же она наш партнер по сирийскому урегулированию", — заявил Сезер.

Он также прокомментировал назначение на пост вице-президента Фуата Октая. "Он раньше возглавлял управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, был советником премьер-министра, и он один из людей, который безупречно разбирается в правительственной бюрократии. Кроме того, Октай близок к Эрдогану. Он был выбран как технократ, и именно он, по мнению Эрдогана, как нельзя лучше подходит для периода перехода к президентской системе как специалист в области бюрократических структур, регламентов и решения технических вопросов в административном аппарате", — добавил эксперт.