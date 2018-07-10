Песков отреагировал на сравнение российских властей с мафией

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского сенатора Джона Нили Кеннеди, сравнившего российские власти с мафией.
Что сказал Кеннеди
Кеннеди после недавнего визита в Россию заявил, что президенту Владимиру Путину нельзя доверять и что его "нужно сдерживать". Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.
"В России нет политической философии. Это все равно что сказать, что такое политическая философия мафии. Их философия — деньги и власть. Это философия Путина ", — заявил Кеннеди.
Группа американских конгрессменов прибыла в Россию 30 июня и провела несколько встреч в Санкт-Петербурге. Затем делегацию приняли министр иностранных дел Сергей Лавров и обе палаты российского парламента. Как сообщил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, члены делегации конгресса США пригласили депутатов Госдумы с ответным визитом. Российские политики приглашение приняли.
Визит делегации парламентариев выпал на период, когда Москва и Вашингтон готовятся к первой полноформатной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее Москву посетил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
Общение президентов
В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам.
Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.
В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону
Жертва стереотипов о России
По его словам, Кеннеди по сравнению с другими парламентариями США, он стал жертвой стереотипов о России.
Он также предположил, что американский сенатор "работает на внутреннего избирателя, который более к этим стереотипам восприимчив".
Депутат подчеркнул, что американскому сенатору "нравится находиться в том заблуждении", которое он сам придумал.
"Иногда удобно придумать себе врага, и потом приписать этому врагу все грехи, и потом "мочить" за эти грехи", — заключил Аксаков.
"Не видит разницы между "красными" и русскими"
"Чего ждать от 66-летнего сенатора, который сформировался в годы холодной войны? Для него, по-видимому, нет и не будет никакой разницы между "красными" и русскими", – сказал он в эфире радио Sputnik.
По мнению эксперта, Кеннеди в любом случае будет относиться с очень большим подозрением к российским властям.
"Заметьте, при этом слова "о мафии" говорит человек, представляющий страну, где эта самая мафия состоялась. Ну что ж… Как говорится, тебе виднее", – заключил Синельников-Оришак.