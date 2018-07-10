Песков отреагировал на сравнение российских властей с мафией

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского сенатора Джона Нили Кеннеди, сравнившего российские власти с мафией.

Что сказал Кеннеди



По его словам, в Кремле не носят "розовых очков" и прекрасно отдают себе отчет в том, американский истеблишмент находится "в плену стереотипов и под страшнейшим внутренним русофобским давлением".

Кеннеди после недавнего визита в Россию заявил, что президенту Владимиру Путину нельзя доверять и что его "нужно сдерживать". Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

"В России нет политической философии. Это все равно что сказать, что такое политическая философия мафии. Их философия — деньги и власть. Это философия Путина ", — заявил Кеннеди.

При этом Лаврова он назвал "задирой".

Группа американских конгрессменов прибыла в Россию 30 июня и провела несколько встреч в Санкт-Петербурге. Затем делегацию приняли министр иностранных дел Сергей Лавров и обе палаты российского парламента. Как сообщил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, члены делегации конгресса США пригласили депутатов Госдумы с ответным визитом. Российские политики приглашение приняли.

Визит делегации парламентариев выпал на период, когда Москва и Вашингтон готовятся к первой полноформатной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее Москву посетил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Общение президентов

Сенатор Джон Нили Кеннеди также заявил, что не ожидает дипломатического прорыва от встречи Путина и Трампа, которая пройдет в Хельсинки 16 июля,

В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам.

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.

В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону

Жертва стереотипов о России

Как считает Аксаков, Кеннеди был настроен менее конструктивно на диалог с Москвой.

По его словам, Кеннеди по сравнению с другими парламентариями США, он стал жертвой стереотипов о России.

Он также предположил, что американский сенатор "работает на внутреннего избирателя, который более к этим стереотипам восприимчив".

Депутат подчеркнул, что американскому сенатору "нравится находиться в том заблуждении", которое он сам придумал.

"Иногда удобно придумать себе врага, и потом приписать этому врагу все грехи, и потом "мочить" за эти грехи", — заключил Аксаков.

"Не видит разницы между "красными" и русскими"