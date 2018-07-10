Американист: сенатор Кеннеди не видит разницы между "красными" и русскими

Посетивший Москву сенатор Джон Кеннеди сравнил российские власти с мафией. Комментируя это высказывание в эфире радио Sputnik, американист Михаил Синельников-Оришак отметил, что взгляды американца – из времен холодной войны.

Американский сенатор Джон Нили Кеннеди заявил после недавнего визита в Россию, что президента Владимира Путина "нужно сдерживать", а доверять ему нельзя, сообщает агентство Associated Press.

Группа американских конгрессменов и сенаторов прибыла в Россию 30 июня. Во вторник, 3 июля, делегацию принял министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также состоялась встреча с российскими парламентариями.

"В России нет политической философии. Это все равно что сказать, что такое политическая философия мафии. Их философия – деньги и власть. Это философия Путина ", – заявил Кеннеди журналистам.

"Путину нельзя доверять. Я думаю, что лучшее, что мы можем сделать, – попытаться сдерживать его", – сказал сенатор. При этом Лаврова он назвал "задирой".

Сенатор также заявил, что не ожидает дипломатического прорыва от встречи российского и американского лидеров, которую они планируют провести 16 июля в Хельсинки.

В эфире радио Sputnik политолог, американист Михаил Синельников-Оришак прокомментировал высказывания Кеннеди.

"Я бы вообще не придавал значения этому конкретному высказыванию, не смотрел бы на себя чужими глазами, тем более такими глазами, как у сенатора Кеннеди. Чего ждать от 66-летнего сенатора, который сформировался в годы холодной войны? Для него, по-видимому, нет и не будет никакой разницы между "красными" и русскими. Да, он останется в своей парадигме. И что бы мы ни делали, он будет относиться к нам с очень большим подозрением. Заметьте, при этом слова "о мафии" говорит человек, представляющий страну, где эта самая мафия состоялась. Ну что ж… Как говорится, тебе виднее", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

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