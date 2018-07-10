Новым главой МИД Великобритании стал Джереми Хант

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Новым министром иностранных дел Великобритании стал экс-министр здравоохранения Джереми Хант.

Как сообщила канцелярия премьера в Twitter , королева была рада утвердить политика на эту должность.

На этом посту Хант сменит Бориса Джонсона, ушедшего в отставку из-за разногласий с премьер-министром Терезой Мэй по вопросу о будущих торговых и таможенных отношениях с Евросоюзом.

Его пост главы Минздрава займет Мэтт Хэнкок.

Короткая скамейка

Как считает политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, Хант — один из долгожителей в британском правительстве.

"Он неоднократно был избран депутатом и, по меньшей мере, в четырех последних правительствах занимал позиции министра. Он также занимался вопросами спорта, культуры, молодежной политики", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что теперь Ханту придется вникать в совершенно другую сферу деятельности, которая требует принципиально иных компетенций.

Кроме того, по его мнению, назначение свидетельствует о проблемах в правительстве Терезы Мэй, поскольку Хант до настоящего времени не был связан с внешней политикой.

"Его назначение — это демонстрация того, что у Терезы Мэй очень короткая скамейка, что, по сути, серьезной поддержки в политической сфере у премьер-министра нет", — подчеркнул Шаповалов.

Споры вокруг Brexit

В минувшую пятницу Мэй заявила о намерении смягчить условия выхода Британии из Евросоюза.

Премьер заявила, что Лондон предложит создать зону свободной торговли и обозначить перечень промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не подпадут под будущие ограничения.

Эта программа не устроила сторонников более жесткого подхода к условиям выхода страны с единого европейского рынка. По их мнению, реализация такого плана сохранит зависимость Великобритании от ЕС и создаст преимущество для глобальных корпораций в ущерб местным производителям.

В свою очередь, Борис Джонсон написал письмо Терезе Мэй, в котором заявил, что "страна идет к тому, чтобы стать колонией", а "мечта о Brexit умирает".

"Brexit должен был быть возможностью и надеждой. Он должен был стать шансом вести дела по-другому, стать более гибкими и динамичными и максимально использовать преимущества Великобритании как открытой, смотрящей вне глобальной экономик ", — написал Джонсон.