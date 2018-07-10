Политолог: у Терезы Мэй – "короткая скамейка" для новых назначений

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила главой МИД Великобритании Джереми Ханта, бывшего министра здравоохранения. О чем говорят такие перестановки в кабмине, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Владимир Шаповалов.

Министром иностранных дел Великобритании назначен Джереми Хант, до сегодняшнего дня занимавший пост министра здравоохранения. На этом посту 51-летний Хант сменил Бориса Джонсона, ушедшего в отставку из-за разногласий с премьер-министром Терезой Мэй по вопросу о будущих торговых и таможенных отношениях с ЕС. Отставка Джонсона стала второй за сутки. Ранее пост министра по вопросам Brexit'a покинул Дэвид Дэвис.

Джереми Хант поблагодарил своего предшественника и назвал его "одной из выдающихся движущих сил британской политики". По его мнению, Джонсон организовал "чрезвычайно важную ответную реакцию на атаку на Скрипалей в Солсбери".

Хант отметил, что его основная работа в важный период для Британии будет состоять в поддержке премьер-министра, чтобы страна смогла достичь соглашения с Евросоюзом по Brexit на основе стратегии, согласованной ранее кабинетом министров. "Часть этого – сильная, уверенная в себе, глобально ориентированная Британия", — заявил он.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что Хант – один из долгожителей в британском правительстве.

"Джереми Хант – это профессиональный политик, человек, который всю свою сознательную жизнь занимается политической деятельностью. Он неоднократно был избран депутатом и, по меньшей мере, в четырех последних правительствах занимал позиции министра. Он также занимался вопросами спорта, культуры, молодежной политики. Но именно в здравоохранении его можно считать достаточно серьезным политиком, поскольку в течение длительного времени он занимается этим вопросом. Теперь ему придется вникать в совершенно другую сферу деятельности, которая требует принципиально иных компетенций", — сказал Владимир Шаповалов.

По его словам, назначение свидетельствует о проблемах в правительстве Терезы Мэй.

"Поскольку Джереми Хант, имея достаточно серьезную политическую биографию, тем не менее, никак до настоящего времени не был связан с внешней политикой. Его назначение – это демонстрация того, что у Терезы Мэй очень короткая скамейка, что, по сути, серьезной поддержки в политической сфере у премьер-министра нет. Об этом свидетельствует и тот факт, что речь идет о перемещении министра с одной позиции на другую – конечно, это не самый эффективный способ решения кадровых задач в данной ситуации", — отметил Владимир Шаповалов.

Ранее Мэй заявила о намерении смягчить условия выхода Британии из Евросоюза. Премьер заявила, что Соединенное Королевство предложит Брюсселю создать зону свободной торговли и обозначить перечень промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не подпадут под будущие ограничения.

Эта программа не устроила сторонников более жесткого подхода к условиям выхода страны с единого европейского рынка. По их мнению, реализация такого плана сохранит зависимость Великобритании от ЕС и создаст преимущество для глобальных корпораций в ущерб местным производителям.



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