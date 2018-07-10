Шахтеры вышли на митинг у здания Рады

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Украинские шахтеры проводят митинг возле здания Верховной рады в Киеве с требованием погасить долги по зарплате, сообщил во вторник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Он также опубликовал видео, на котором видно, что шахтеры собрались у здания Рады, они держат в руках флаги и стучат касками.
В конце июня шахтеры, ветераны Афганской войны и силовых структур провели митинги у здания Рады. Они попытались прорваться в здание парламента, в результате чего произошли столкновения с правоохранителями. По данным полиции, в результате столкновений пострадали восемь полицейских и трое гражданских. Были возбуждены два уголовных дела.