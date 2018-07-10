МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Американский сенатор Джон Нили Кеннеди заявил после недавнего визита в Россию, что президента Владимира Путина "нужно сдерживать", а доверять ему нельзя, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Группа американских конгрессменов и сенаторов прибыла в Россию 30 июня. Во вторник делегацию принял министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также состоялась встреча с российскими парламентариями.

"В России нет политической философии. Это все равно что сказать, что такое политическая философия мафии. Их философия — деньги и власть. Это философия Путина ", — заявил Кеннеди журналистам.

"Путину нельзя доверять. Я думаю, что лучшее, что мы можем сделать, — попытаться сдерживать его", — сказал сенатор. При этом Лаврова он назвал "задирой".

Сенатор также заявил, что не ожидает дипломатического прорыва от встречи Путина и президента США Дональда Трампа.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.