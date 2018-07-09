Эрдоган объявил состав нового правительства Турции

АНКАРА, 9 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил персональный состав нового кабинета министров, которой станет первым правительством республики после перехода на президентскую форму правления.

Должность премьер-министра в новом кабинете в связи с переходом на президентскую систему упразднена.

Как сообщил Эрдоган, выступая перед журналистами, вице-президентом Турции назначен Фуат Октай, который ранее возглавлял Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны. Пост главы МИД сохранил Мевлют Чавушоглу, министра внутренних дел — Сулейман Сойлу, министра юстиции — Абдульхами Гюль.

Министром обороны назначен бывший глава генштаба Хулуси Акар, министром финансов и казначейства — Берат Албайрак, возглавлявший ранее минэнерго страны. Министром энергетики и природных ресурсов назначен Фатих Дёнмез, министром торговли — Рухсар Пекджан.

Количество министерств сократилось с 21 до 16. Среди упраздненных — министерство по делам ЕС, функции которого теперь будет выполнять МИД. В министерство торговли вошло упраздненное министерство экономики. Среди новых укрупненных министерств — министерство труда, социального обслуживания и семьи, министерство промышленности и технологий, министерство финансов и казначейства, министерство сельского и лесного хозяйства, министерство транспорта и инфраструктуры.

На прошедших в Турции 24 июня президентских выборах Эрдоган победил с результатом в 52,59%. Его инаугурация состоялась в понедельник, после чего в Турции произошел окончательный переход с парламентской на президентскую форму правления, одобренную на референдуме в апреле 2017 года.

Ранее в понедельник Эрдоган принес присягу в турецком парламенте в присутствии членов правительства и депутатов в связи с его вступлением в должность президента Турции после переизбрания. Торжественная церемония инаугурации прошла в президентском дворце с участием глав 21 государства, премьер-министров и председателей парламентов 28 стран, а также глав шести международных организаций. Российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Турции возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев.