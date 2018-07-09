Президент Татарстана принимает участие в церемонии инаугурации Эрдогана

КАЗАНЬ, 9 июл — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с краткосрочным рабочим визитом в Турецкую Республику для участия в церемонии инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Российскую делегацию на церемонии инаугурации возглавляет председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Ранее высший избирательный совет Турции опубликовал окончательные результаты прошедших в Турции 24 июня президентских и парламентских выборов, победителем президентских выборов назван Тайип Эрдоган.
Эрдоган принесет присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент). Затем, согласно традиции, он отправится в Аныткабир – мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, где оставит памятную запись в книге почетных гостей. В президентском дворце состоится официальная церемония перехода от парламентской формы правления к президентской.
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