Президент Татарстана принимает участие в церемонии инаугурации Эрдогана

Президент Турции Тайип Эрдоган принимает присягу на новый президентский срок в парламенте в Анкаре, Турция. 9 июля 2018

Президент Турции Тайип Эрдоган принимает присягу на новый президентский срок в парламенте в Анкаре, Турция. 9 июля 2018

КАЗАНЬ, 9 июл — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с краткосрочным рабочим визитом в Турецкую Республику для участия в церемонии инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба главы российского региона.

"В аэропорту Рустама Минниханова встречали посол Турецкой Республики в России Хусейн Дириоз, посол России в Турции Алексей Ерхов, министр по делам молодежи и спорта Турции Осман Ашкын Бак и другие. Рустам Минниханов принимает участие в инаугурации по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана", — говорится в сообщении.

Российскую делегацию на церемонии инаугурации возглавляет председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Ранее высший избирательный совет Турции опубликовал окончательные результаты прошедших в Турции 24 июня президентских и парламентских выборов, победителем президентских выборов назван Тайип Эрдоган.

В мероприятиях 9 июля в президентском дворце в Анкаре по случаю вступления в должность президента Турецкой Республики примут участие главы 22 зарубежных государств, среди которых президенты Болгарии, Грузии, Молдавии, Сербии, Пакистана, Киргизии, Венесуэлы и других. Кроме того, в церемонии примут участие 28 руководителей правительств, парламентов и представителей иностранных государств.

Эрдоган принесет присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент). Затем, согласно традиции, он отправится в Аныткабир – мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, где оставит памятную запись в книге почетных гостей. В президентском дворце состоится официальная церемония перехода от парламентской формы правления к президентской.

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