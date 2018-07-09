Эрдоган заявил о новом этапе истории Турции после своей инаугурации

АНКАРА, 9 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о новом этапе истории страны после своей инаугурации и перехода к президентской системе правления.

Прибывший на церемонию инаугурации в президентский дворец Эрдоган с супругой Эмине под залпы орудий и аплодисменты собравшихся прошел по бирюзовой дорожке к сцене. Прозвучал гимн Турции.

"Сегодня один из самых важных дней в истории нашей страны. Я благодарю всех граждан, которые отдали мне свои голоса и дали мне право на эту ответственную должность. Мы сорок лет в политике. Все это время мы работали на службе нашего народа. Работали днем и ночью. Мы начинаем здесь новый этап нашей истории, перейдя к президентской системе. Это новый этап новой Турции. Мы говорим: единый народ, единая страна, один флаг", — сказал Эрдоган в своем выступлении на церемонии инаугурации.

Он пообещал, что "сильной Турцией будет управлять сильное правительство и сильный парламент".

"Мы запланировали на сегодняшний день некоторые развлекательные мероприятия, но в связи со вчерашней железнодорожной аварией (на северо-западе Турции, где при крушении поезда погибли 24 человека. — Прим. ред.) мы их отменили. Еще раз выражаю соболезнования родным погибших и желаю выздоровления пострадавшим", — добавил турецкий лидер.

Высший избирательный совет Турции опубликовал окончательные результаты прошедших в стране 24 июня президентских и парламентских выборов, их победителем назван Эрдоган с результатом в 52,59%. После его инаугурации в Турции произойдет окончательный переход с парламентской на президентскую форму правления, одобренную на референдуме в апреле 2017 года.

Ранее в понедельник Эрдоган принес присягу в турецком парламенте в присутствии членов правительства и депутатов в связи с его вступлением в должность президента Турции после переизбрания.

Торжественная церемония инаугурации проходит с участием глав 21 государства, премьер-министров и представителей парламентов 28 стран, а также глав шести международных организаций. Российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Турции возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.