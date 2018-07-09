Лондон обвинил Москву в гибели британки в Эймсбери

Спасатели у жилого комплекса в Эймсбери в связи с расследованием отравления людей

Спасатели у жилого комплекса в Эймсбери в связи с расследованием отравления людей

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Британский министр обороны Гэвин Уильямсон обвинил Москву в причастности к смерти женщины, отравившейся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, сообщает агентство Reuters.

"Простая реальность такова, что Россия совершила нападение на британской земле, в результате которого умерла наша гражданка", — заявил Уильямсон во время выступления в парламенте.

По его мнению, мировое сообщество присоединится к Британии в "осуждении" Москвы.

Состояние второго пострадавшего критическое

В британском городе Эймсбери 4 июля два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества". В минувшее воскресенье одна из пострадавших Дон Стерджесс скончалась в больнице. Другой отравившийся — 45-летний мужчина Чарли Роули — остается в критическом состоянии, говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Расследованием руководят специалисты из контртеррористического управления полиции. Порядка ста следователей круглосуточно работают вместе с коллегами из полиции Уилтшира. Ранее в Скотленд-Ярде заявляли, что расследование инцидента в Эймсбери продлится недели или месяцы из-за сложности ситуации.

Реакция британских властей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "шокирована" смертью Стерджесс. Она отметила, что ее мысли и соболезнования направлены семье и близким погибшей.

Соболезнования в связи со смертью женщины также выразил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу.

Дело Скрипалей

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где 4 марта были отравлены работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь Юлия.

Лондон утверждает, что к использованию вещества A-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.