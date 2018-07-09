Кисляк прокомментировал отставку главы МИД Великобритании

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Отставка главы МИД Великобритании Бориса Джонсона не приведёт к улучшению отношений Лондона из Москвы, поскольку взятый страной курс на конфронтацию определяет не он, а премьер Тереза Мэй, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в понедельник ушел в отставку.

"Взятый Лондоном курс в отношениях с Россией настолько агрессивен и инерционен, что вряд ли можно ожидать, что одна отставка, в том числе министра иностранных дел, его развернет. Конечно, нужно посмотреть, кто придёт (на должность министра иностранных дел Великобритании), но этот курс определял не Джонсон, его определяет Мэй", — заявил Кисляк.

Сенатор отметил, что скептически оценивает вероятность того, что российско-британские отношения смогут измениться в ближайшей перспективе.

"Очень жаль, что англичане выбирают такой дремучий курс из прошлого", — сказал он.