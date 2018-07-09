Жительница Якутска поразила пользователей Сети фото с десятками комаров

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Жительница Якутии опубликовала фото, на котором запечатлела "нашествие" комаров.
"Хочешь остановится и сделать кадрик? Или собрать букетик? Тогда покорми толпу комаров. Это было ужасно", — написала Анастасия Груздева в Instagram. Фото получило более пяти тысяч лайков менее чем за сутки.
Зимой Груздева уже публиковала ставшее вирусным фото, на котором ее ресницы были покрыты инеем. Тогда на кадр обратили внимание британские СМИ.
Большинство комментаторов посочувствовали девушке.
"Я думал, у нас в Сибири комаров много, ан нет", — отметил один.
"61 комара насчитал", — написал другой пользователь.
"Якутск в двух фотографиях", — пошутила над местным климатом пользователь Twitter @tanyshasavvina, прикрепив два кадра Груздевой.