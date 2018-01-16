Морозы от 50 и ниже. В Британии поразились стойкости жителей Якутии

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Сразу несколько британских СМИ написали о 60-градусных морозах в якутском селе Оймякон, одном из самых холодных мест мира.

"Если вы думаете, что в Великобритании сейчас холодно, подумайте о людях из села Оймякон в России", — пишет газета Metro.

"Туристов в России, возможно, ждет ледяной прием, — продолжает The Independent. — Около 500 человек живут в селе Оймякон, и они не дали морозу помешать их привычной жизни".

"Добро пожаловать в самое холодное село на Земле, где средняя температура в январе — минус 50 градусов, а ресницы замерзают спустя считанные секунды после выхода на улицу", — сообщает Daily Mail.

Публикация от Сивцева (@sivtseva9452) Янв 14, 2018 at 4:36 PST

"Список обычных проблем, с которыми сталкиваются жители Оймякона, включает замерзшую в ручках пасту, очки, которые примерзают к лицу, и неработающие аккумуляторы. Говорят, местные на весь день оставляют работающими двигатели в машинах, опасаясь, что их не получится завести", — отмечают в издании.

Жители Оймякона в последние дни сообщали о температуре минус 67 градусов по Цельсию. Это всего на градус выше рекорда, установленного тут же в 1933 году.

Британцы обратили внимание на несколько инстаграм-аккаунтов — в частности, Анастасии Груздевой из Якутска, опубликовавшей фото, на котором ее ресницы покрытыми инеем. Этот пост собрал более 30 тысяч лайков.

"Все уже в курсе, что у нас тут минус 50? И да, мы выбираемся из дома (приходится) и ходим по улицам, при этом остаемся в живых. Даже видосик снять можно и сфоткаться! Да и вообще жарковато как-то!" — комментирует свое фото Анастасия.

Публикация от Anastasia Gruzdeva (@anastasiagav) Янв 14, 2018 at 5:48 PST

Также СМИ написали о китайских туристах, которых сняла на видео журналистка Елена Потоцкая.

"Сегодня на Полюсе холода Оймяконе в 65-градусный мороз китайские туристы искупались в незамерзающем источнике-ейемю! <…> Ужас. Мы, местные, даже на улицу боимся выходить в такой холод. А тут… Туристы купаются…" — удивляется Елена.

Публикация от Елена Потоцкая (@pototskayaelena) Янв 14, 2018 at 6:35 PST

Еще одним героем публикаций в британских газетах стал фотограф Петр Чугунов, еще в декабре сделавший фото балерины в Якутске при температуре минус 41 градус и опубликовавший его в инстаграме.

Фотограф заверил, что сразу после съемки балерина обулась в валенки и надела пальто.