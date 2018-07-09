Жириновский не исключил, что турецкую авиабазу "Инджирлик" передадут России

АНКАРА, 9 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, прибывший в Анкару на церемонию инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана по личному приглашению турецкого президента, считает, что расположенная на юге Турции авиабаза "Инджирлик" может быть закрыта для НАТО и передана России.
"Скорее всего, он (Эрдоган – ред.) будет президентом два срока до 2028 года, Турция сделает большой рывок вперед. Главное, чтобы Турция была партнером России. Мы сможем ее защитить от любых атак. Может, "Инджирлик" будет закрыта для НАТО и передана нам. Ничего с Турцией не случится плохого, пока у власти Эрдоган, и мы можем только радоваться успехам страны под его руководством", — заявил лидер ЛДПР.
Авиабаза "Инджирлик" — военная авиабаза в Турции, используемая турецкими и американскими ВВС. Ранее газета Wall Street Journal сообщала о прекращении американских боевых операций с авиабазы, что, по версии издания, связано с напряженностью в отношениях Анкары и Вашингтона. По словам источника издания в военном командовании США, американские войска могут окончательно покинуть турецкую военную базу. Представитель Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM) Джонни Майкл назвал эти сообщения "спекуляцией". Позднее Анкара опровергала сообщения о возможном уходе США с авиабазы Инджирлик.