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Жириновский не исключил, что турецкую авиабазу "Инджирлик" передадут России

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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фотоЛидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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АНКАРА, 9 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, прибывший в Анкару на церемонию инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана по личному приглашению турецкого президента, считает, что расположенная на юге Турции авиабаза "Инджирлик" может быть закрыта для НАТО и передана России.

Лидер франции ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Жириновский надеется, что Россия будет дружить с Турцией, как с Белоруссией
Высший избирательный совет Турции опубликовал окончательные результаты прошедших в стране 24 июня президентских и парламентских выборов, их победителем назван Эрдоган с результатом 52,59%. Его инаугурация состоится 9 июля, после чего в Турции произойдет окончательный переход с парламентской на президентскую форму правления, одобренную на референдуме в апреле 2017 года. Как ранее сообщила пресс-служба кабмина РФ, российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Турции возглавит премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Скорее всего, он (Эрдоган – ред.) будет президентом два срока до 2028 года, Турция сделает большой рывок вперед. Главное, чтобы Турция была партнером России. Мы сможем ее защитить от любых атак. Может, "Инджирлик" будет закрыта для НАТО и передана нам. Ничего с Турцией не случится плохого, пока у власти Эрдоган, и мы можем только радоваться успехам страны под его руководством", — заявил лидер ЛДПР.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© AFP 2018 / Ozan Kose
Жириновский поедет в Турцию на инаугурацию Эрдогана
По его словам, Эрдоган в Турции "не допустит никаких оранжевых революций".

Авиабаза "Инджирлик" — военная авиабаза в Турции, используемая турецкими и американскими ВВС. Ранее газета Wall Street Journal сообщала о прекращении американских боевых операций с авиабазы, что, по версии издания, связано с напряженностью в отношениях Анкары и Вашингтона. По словам источника издания в военном командовании США, американские войска могут окончательно покинуть турецкую военную базу. Представитель Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM) Джонни Майкл назвал эти сообщения "спекуляцией". Позднее Анкара опровергала сообщения о возможном уходе США с авиабазы Инджирлик.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
sergiobaklanio
Если Жириновский сказал - Инджирлик будет российкой базой, то так оно и будет, я считаю.
15:36
09.07.2018
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