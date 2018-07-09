Казахстан не допустит размещения иностранных военных баз на Каспии

АЛМА-АТА, 9 июл – РИА Новости. Казахстан не планирует допускать размещения иностранных военных баз на Каспийском море, рассуждения российских журналистов и экспертов об обратном свидетельствуют о невладении ими реальными фактами, говорится в комментарии МИД Казахстана.

Таким образом МИД прокомментировал высказывания участников ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" от 2 июля 2018 года, в котором они осудили якобы принятое Казахстаном решение о размещении военных баз на Каспии.

"Хочется думать, что причиной таких комментариев является всего лишь невладение представителями российских СМИ и экспертных кругов фактами о реальном положении, нежели какое-то намеренное искажение оных", — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

По данным министерства, "факты же таковы, что речь идет о коммерческом железнодорожном транзите американских нелетальных грузов через территорию Казахстана для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций в поддержку правительства Афганистана. "Аналогичный транзит раньше обеспечивался и российской стороной. С 2010 по 2015 годы транзит именно этих же грузов шел через территорию России, Казахстана и Узбекистана согласно условиям Северной распределительной сети (СРС). Казахстанско-американское соглашение об обеспечении указанного коммерческого ж/д транзита через территорию Казахстана, подписанное в 2010 году, предусматривает те же самые условия, которые действовали в российско-американском соглашении", — говорится в комментарии.

МИД отмечает, что, подписав в сентябре 2017 года протокол к вышеуказанному соглашению, "мы только дополнили перечень пунктов пропуска портами Актау и Курык". В протоколе сохраняются все модальности, аналогичные условиям, предусмотренным в соглашении, действовавшим между РФ и США. "Речь не идет о размещении американских военных баз или военных баз другого иностранного государства на Каспии", — говорится в комментарии.

МИД напоминает, что в соответствии с заявлением президентов Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, подписанным по итогам Четвертого каспийского саммита 29 сентября 2014 года в Астрахани, деятельность прибрежных государств на Каспийском море будет осуществляться на основе согласованных ими принципов, в том числе неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам. "Учитывая изложенное, Казахстан априори не может допустить присутствия вооруженных сил третьих государств и тем более размещения их военных баз на Каспийском море", — говорится в сообщении МИД.