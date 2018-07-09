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Илон Маск тестирует мини-субмарину для спасения детей в Таиланде

Сюжет:
Спасение детей в Таиланде (59)
(обновлено: 13:02 09.07.2018)
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© REUTERS / Twitter @elonmusУстройство, созданное компаниями SpaceX и The Boring, принадлежащими Элону Маску, которое должно помочь спасти оставшихся членов футбольной команды из в затопленной пещеры, проходит испытания в бассейне в Лос-Анджелесе, Калифорния, СШАУстройство, созданное компаниями SpaceX и The Boring, принадлежащими Элону Маску, которое должно помочь спасти оставшихся членов футбольной команды из в затопленной пещеры, проходит испытания в бассейне в Лос-Анджелесе, Калифорния, США
© REUTERS / Twitter @elonmus

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил в Twitter о начале испытаний мини-субмарины для спасения подростков, заблокированных в пещере в Таиланде.

Члены семьи смотрят трансляцию из пещеры Тхам Луанг, где находятся мальчики и тренер. 4 июля 2018 года
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Спасатели назвали новую угрозу для детей, запертых в пещере в Таиланде
Испытания проходят в бассейне в Лос-Анджелесе. На видеозаписи, которую предприниматель опубликовал в Twitter, группа дайверов тестирует мини-субмарину — один тянет ее впереди, второй толкает сзади, другие плывут рядом.

Разработка Маска не подойдет

Как считает спелеолог-подводник Георгий Сапожников, идея Маска достаточно интересная, но неудобна именно в той конфигурации пещеры, с которой приходится иметь дело спасателям.

Он напомнил, что Маск разработал два устройства: одна капсула из дюраля, а вторая — из пластика, в нее можно поместить человека и подключить различные баллоны.

"Пещера узкая, там есть узкие ходы, и геометрические размеры дюралевой капсулы просто не позволят ей пройти", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, у пластиковой капсулы другая проблема — так как она надувается воздухом, ее объем будет меняться в зависимости от глубины погружения.

Военные у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд
© REUTERS / Athit Perawongmetha
В Таиланде запертые в пещере дети написали письмо родителям и учителям
"Это создаст большие проблемы сопровождающему персоналу, так как плавучесть этой капсулы будет сильно меняться", — сказал Сапожников.

По его словам, разработка интересна, но она не для нынешней ситуации.

"Есть другие разработки, более старые, которые используют французы — это стандартные спасательские носилки", — добавил эксперт.

Сапожников подчеркнул, что если спасатели сделают все правильно, грамотно, если не вмешается природа, не будет паводка, все должно получиться.

Запасной вариант

Британское издание The Independent сообщило, что неподалеку от пещер Тхам Луанг двое волонтеров — отец и дочь — испытывают нейлоновую трубу, предназначенную для того, чтобы в случае необходимости опустить ее в затопленную пещеру и надуть, создав безопасный проход диаметром до 70 сантиметров.

Спасатели и полиция у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 8 июля 2018
© REUTERS / Tyrone Siu
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"Мы надеемся, что до этого не дойдет. Но если это все-таки случится, мы должны быть готовы", — отметила девушка-волонтер.

Похожий вариант спасения детей в виде надувной трубы с воздушными шлюзами ранее предлагал и Маск.

ЧП в пещере

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Их нашли живыми в пещере Тхам Луанг на севере страны после почти десяти суток поисков.

Они зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Дети и их тренер ослабели от голода. Пока продолжаются дожди, выход из пещеры закрыт водой. Сейчас идет подготовка к эвакуации.

Родственники пропавших детей ждут новостей о поисковой операции
© AFP 2018 / Ye Aung Thu
Следующая группа детей может выйти из пещеры в Таиланде через шесть часов
Эвакуация сопряжена со значительными сложностями, так как выросшие в горном регионе Таиланда школьники не умеют плавать, тем более плавать под водой в приготовленном для них дайверском снаряжении.

Сейчас находящиеся с ними в пещере пять боевых пловцов и два военврача, также прошедших подготовку боевых пловцов, обучают их дыханию в аквалангах. Детям в сопровождении военных дайверов придется на пути к выходу из пещеры преодолевать частично и полностью затопленные участки длиной до 200 метров.

Операция может занять несколько часов. На всем пути эвакуации в пещерных коридорах расставили запасные баллоны со сжатым воздухом и другое дайверское снаряжение.

Накануне спасатели вывели четырех детей из 12, их госпитализировали.

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© Ruptly Thai Navy Seal
Спасатели в Таиланде готовятся вывести из пещеры найденных школьников
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