Илон Маск тестирует мини-субмарину для спасения детей в Таиланде

Устройство, созданное компаниями SpaceX и The Boring, принадлежащими Элону Маску, которое должно помочь спасти оставшихся членов футбольной команды из в затопленной пещеры, проходит испытания в бассейне в Лос-Анджелесе, Калифорния, США

Устройство, созданное компаниями SpaceX и The Boring, принадлежащими Элону Маску, которое должно помочь спасти оставшихся членов футбольной команды из в затопленной пещеры, проходит испытания в бассейне в Лос-Анджелесе, Калифорния, США

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил в Twitter о начале испытаний мини-субмарины для спасения подростков, заблокированных в пещере в Таиланде.

Разработка Маска не подойдет



Испытания проходят в бассейне в Лос-Анджелесе. На видеозаписи, которую предприниматель опубликовал в Twitter, группа дайверов тестирует мини-субмарину — один тянет ее впереди, второй толкает сзади, другие плывут рядом.

Как считает спелеолог-подводник Георгий Сапожников, идея Маска достаточно интересная, но неудобна именно в той конфигурации пещеры, с которой приходится иметь дело спасателям.

Он напомнил, что Маск разработал два устройства: одна капсула из дюраля, а вторая — из пластика, в нее можно поместить человека и подключить различные баллоны.

"Пещера узкая, там есть узкие ходы, и геометрические размеры дюралевой капсулы просто не позволят ей пройти", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, у пластиковой капсулы другая проблема — так как она надувается воздухом, ее объем будет меняться в зависимости от глубины погружения.

"Это создаст большие проблемы сопровождающему персоналу, так как плавучесть этой капсулы будет сильно меняться", — сказал Сапожников.

По его словам, разработка интересна, но она не для нынешней ситуации.

"Есть другие разработки, более старые, которые используют французы — это стандартные спасательские носилки", — добавил эксперт.

Сапожников подчеркнул, что если спасатели сделают все правильно, грамотно, если не вмешается природа, не будет паводка, все должно получиться.

Запасной вариант

Британское издание The Independent сообщило, что неподалеку от пещер Тхам Луанг двое волонтеров — отец и дочь — испытывают нейлоновую трубу, предназначенную для того, чтобы в случае необходимости опустить ее в затопленную пещеру и надуть, создав безопасный проход диаметром до 70 сантиметров.

"Мы надеемся, что до этого не дойдет. Но если это все-таки случится, мы должны быть готовы", — отметила девушка-волонтер.

Похожий вариант спасения детей в виде надувной трубы с воздушными шлюзами ранее предлагал и Маск.

ЧП в пещере

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Их нашли живыми в пещере Тхам Луанг на севере страны после почти десяти суток поисков.

Они зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Дети и их тренер ослабели от голода. Пока продолжаются дожди, выход из пещеры закрыт водой. Сейчас идет подготовка к эвакуации.

Эвакуация сопряжена со значительными сложностями, так как выросшие в горном регионе Таиланда школьники не умеют плавать, тем более плавать под водой в приготовленном для них дайверском снаряжении.

Сейчас находящиеся с ними в пещере пять боевых пловцов и два военврача, также прошедших подготовку боевых пловцов, обучают их дыханию в аквалангах. Детям в сопровождении военных дайверов придется на пути к выходу из пещеры преодолевать частично и полностью затопленные участки длиной до 200 метров.

Операция может занять несколько часов. На всем пути эвакуации в пещерных коридорах расставили запасные баллоны со сжатым воздухом и другое дайверское снаряжение.

Накануне спасатели вывели четырех детей из 12, их госпитализировали.