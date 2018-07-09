Эксперт оценил мини-субмарину Маска для спасения детей в Таиланде

Устройство, созданное компаниями SpaceX и The Boring, принадлежащими Элону Маску, которое должно помочь спасти оставшихся членов футбольной команды из в затопленной пещеры, проходит испытания в бассейне в Лос-Анджелесе, Калифорния, США

Устройство, созданное компаниями SpaceX и The Boring, принадлежащими Элону Маску, которое должно помочь спасти оставшихся членов футбольной команды из в затопленной пещеры, проходит испытания в бассейне в Лос-Анджелесе, Калифорния, США

Американский предприниматель Илон Маск сообщил о начале испытаний мини-субмарины для спасения детей в Таиланде. О плюсах и минусах разработки в эфире радио Sputnik рассказал спелеолог-подводник Георгий Сапожников.

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla, сообщил в Twitter о начале испытаний мини-субмарины, которую он предложил использовать для спасения подростков, заблокированных в пещере в Таиланде.

Испытания проходят в бассейне в Лос-Анджелесе. На видеозаписи, которую опубликовал предприниматель, группа дайверов тестирует мини-субмарину — один тянет ее впереди, второй толкает сзади, другие плывут рядом.

В субботу, 7 июля, в Таиланде стартовала операция по спасению детей, заблокированных в затопленной пещере Тхам Луанг. Четверо из 12 юных футболистов выведены на поверхность и доставлены в больницу города Чианграй, сообщил в пресс-центре спасательной операции начальник ее штаба Наронгсак Осоттханакон. По его словам, еще двое детей находятся на маршруте.

"Остальные пока находятся на старом месте, в дальней камере пещеры, где они провели две недели. Сегодня мы использовали практически все запасные баллоны, расставленные в предыдущие дни на маршруте. Сейчас идет работа по пополнению запасов баллонов со сжатым воздухом, после чего операция продолжится", — добавил он.

В эфире радио Sputnik спелеолог-подводник Георгий Сапожников оценил разработку, предложенную Маском.

"Илон Маск разработал два устройства: одна капсула из дюраля, а вторая – из пластика, в нее можно поместить человека и подключить различные баллоны. Очень интересная конструкция, и вполне допустимо, что она будет работать. Но она неудобна именно в той конфигурации пещеры, с которой приходится иметь дело спасателям. Пещера узкая, там есть узкие ходы, и геометрические размеры дюралевой капсулы просто не позволят ей пройти. У пластиковой капсулы другая проблема – так как она надувается воздухом, ее объем будет меняться в зависимости от глубины погружения. И это создаст большие проблемы сопровождающему персоналу, так как плавучесть этой капсулы будет сильно меняться", — сказал Георгий Сапожников.

По его словам, разработка интересна, но она не для нынешней ситуации.

"Есть другие разработки, более старые, которые используют французы – это стандартные спасательские носилки. Они грузят на них пострадавшего, надевают на него полнолицевую маску и транспортируют. Я считаю, что разработки Маска интересны, но то, что существует сейчас, более приспособлено для данной ситуации. Если сделают все правильно, грамотно, если не вмешается природа, не будет паводка, все должно получиться", — отметил эксперт.

Британское издание The Independent сообщает, что на месте спасательной операции в Таиланде в настоящее время тестируют надувную нейлоновую трубу на тот случай, если другие методы окажутся невозможными. Над испытаниями трубы неподалеку от пещер Тхам Луанг работают два добровольца — отец и дочь. По их словам, устройство может быть использовано в качестве третьего или четвертого по счету варианта, если другие не помогут. В случае необходимости трубу в сложенном виде опустят в пещеры, а затем надуют, образовав таким образом проход диаметром до 70 сантиметров.

23 июня двенадцать футболистов юниорской команды вместе с тренером отправились в пещеру Тхам Луанг, расположенную в горном национальном парке Дой Нанг Нон на севере Таиланда. Через несколько часов после того как дети зашли внутрь, сильный ливень вызвал наводнение, отрезав группу от выхода.

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