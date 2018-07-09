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В Испании бык снял часть скальпа с матадора

(обновлено: 11:49 09.07.2018)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Знаменитый испанский матадор Хосе Падилья получил травмы после столкновения с быком во время корриды в Аревало (автономное сообщество Кастилья и Леон).

На видео заметно, как бык цепляет 45-летнего матадора, после чего тот падает на землю. Мужчина получил еще несколько ударов, но смог самостоятельно подняться на ноги и убежать. В сражении с животным Падилья потерял часть кожи на голове. Его немедленно отвезли в больницу и успешно прооперировали.

Испанский тореадор во время корриды во время Feria du Riz в Арле, на юге Франции. 1 апреля 2018 года
© AFP 2018 / Boris Horvat
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"Со мной все в порядке, и хочу заверить всех, что после инцидента нахожусь в очень хорошем состоянии", — приводит RT слова мужчины.
Хосе Падилья является одним из самых известных матадоров Испании. Помимо различных наград, за свою карьеру Падилья получил более 30 травм.

Так, в 2011 году в Сарагосе бык лишил его глаза, из-за чего мужчину прозвали Пиратом. В той же схватке матадор сломал скулу и челюсть, а также повредил правое ухо, которое теперь не слышит. В прошлом году на корриде в Валенсии бык сломал Падилье ребро.

Забег ценою в жизнь: опасные забавы фестиваля Сан-Фермин
© REUTERS / Joseba EtxaburuТоржества в честь покровителя Памплоны и Наварры святого Фермина проходят ежегодно с 6 июля до 14 июля.Испанский матадор Pablo Hermoso de Mendoza во время фестиваля Сен-Фермин в Памплоне
© REUTERS / Joseba Etxaburu
Торжества в честь покровителя Памплоны и Наварры святого Фермина проходят ежегодно с 6 июля до 14 июля.
© AP Photo / Alvaro Barrientos Для участия в праздничных мероприятиях, самыми знаменитыми из которых являются забеги быков, в Памплону приезжают более миллиона туристов со всей Испании и многих стран мира.Фестиваль Сен-Фермин в Памплоне
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Для участия в праздничных мероприятиях, самыми знаменитыми из которых являются забеги быков, в Памплону приезжают более миллиона туристов со всей Испании и многих стран мира.
© REUTERS / Susana VeraИстория фестиваля насчитывает порядка восьми столетий и, по словам мэра города, делится на "до" и "после" публикации романа Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце" ("Фиеста") в 1926 году, сделавшего Памплону знаменитой на весь мир.Молодые люди во время фестиваля Сен-Фермин в Памплоне
© REUTERS / Susana Vera
История фестиваля насчитывает порядка восьми столетий и, по словам мэра города, делится на "до" и "после" публикации романа Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце" ("Фиеста") в 1926 году, сделавшего Памплону знаменитой на весь мир.
© AP Photo / Alvaro BarrientosСам писатель, впервые побывав на Сан-Фермине в 1923 году, возвращался сюда вплоть до 1959 года. В его честь перед ареной для боя быков установили позолоченный бюст Хемингуэя.Фестиваль Сен-Фермин в Памплоне
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Сам писатель, впервые побывав на Сан-Фермине в 1923 году, возвращался сюда вплоть до 1959 года. В его честь перед ареной для боя быков установили позолоченный бюст Хемингуэя.
© AFP 2018 / Miguel RiopaМногие местные жители на время проведения фестиваля предпочитают выезжать из города: в Памплону в эти дни приезжает более миллиона туристов не только из Испании, но и со всего мира. И это при том, что население города составляет всего порядка 200 тысяч человек.Участники фестиваля Сен-Фермин в Памплоне с красными платками
© AFP 2018 / Miguel Riopa
Многие местные жители на время проведения фестиваля предпочитают выезжать из города: в Памплону в эти дни приезжает более миллиона туристов не только из Испании, но и со всего мира. И это при том, что население города составляет всего порядка 200 тысяч человек.
© AFP 2018 / Vincent West Зато хозяева сувенирных лавок готовятся к празднику весь год: закупают футболки, белые брюки, рубашки и главный символ праздника - шейные красные платки.Участница фестиваля Сен-Фермин в Памплоне
© AFP 2018 / Vincent West
Зато хозяева сувенирных лавок готовятся к празднику весь год: закупают футболки, белые брюки, рубашки и главный символ праздника - шейные красные платки.
© AP Photo / Alvaro BarrientosСамым знаменитым развлечением фестиваля Сан-Фермин являются забеги быков по улицам города.Гуляющие убегают от быка во время фестиваля Сен-Фермин в Памплоне
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Самым знаменитым развлечением фестиваля Сан-Фермин являются забеги быков по улицам города.
© AFP 2018 / Miguel Riopa Длина забега по узким улочкам столицы Наварры составляет 875 метров, однако каждый раз он заканчивается многочисленными падениями, некоторые участники получают травмы от ударов рогами.Отдыхающие во время праздника Chupinazo на фестивале Сен-Фермин в Памплоне
© AFP 2018 / Miguel Riopa
Длина забега по узким улочкам столицы Наварры составляет 875 метров, однако каждый раз он заканчивается многочисленными падениями, некоторые участники получают травмы от ударов рогами.
© REUTERS / Eloy AlonsoОсобенно часто во время забегов получают ранения приехавшие на праздник туристы, у которых нет достаточного опыта участия в подобных развлечениях.Зрители наблюдают за забегом быков во время фестиваля Сен-Фермин в Памплоне
© REUTERS / Eloy Alonso
Особенно часто во время забегов получают ранения приехавшие на праздник туристы, у которых нет достаточного опыта участия в подобных развлечениях.
© REUTERS / Joseba EtxaburuИногда травмы, полученные во время фестиваля, оказываются смертельными. С 1910 года на Сан-Фермине погибли 16 человек. Последний смертельный случай произошел в 2009 году.Участник фестиваля Сен-Фермин по время сражения с диким быком в Памплоне
© REUTERS / Joseba Etxaburu
Иногда травмы, полученные во время фестиваля, оказываются смертельными. С 1910 года на Сан-Фермине погибли 16 человек. Последний смертельный случай произошел в 2009 году.
© AP Photo / Alvaro BarrientosЗа началом праздника миллионы испанцев следят в прямом эфире: 6 июля с балкона мэрии города запускают сигнальную ракету, после этого тысячи людей, стоящие вокруг здания мэрии поднимают красные платки и повязывают их на шеи.Участники фестиваля Сен-Фермин в Памплоне
© AP Photo / Alvaro Barrientos
За началом праздника миллионы испанцев следят в прямом эфире: 6 июля с балкона мэрии города запускают сигнальную ракету, после этого тысячи людей, стоящие вокруг здания мэрии поднимают красные платки и повязывают их на шеи.
© REUTERS / Susana Vera Каждый год накануне праздника активисты проводят акцию протеста против насилия над быками, ведь за время фестиваля гибнет порядка полусотни животных.Бык переходит через людей во время фестиваля Сен-Фермин в Памплоне
© REUTERS / Susana Vera
Каждый год накануне праздника активисты проводят акцию протеста против насилия над быками, ведь за время фестиваля гибнет порядка полусотни животных.
© REUTERS / Susana VeraВ этом году защитники животных собрали 150 тысяч подписей с требованием "прекратить издевательства над быками".Мальчик держит статуэтки гигантов во время фестиваля Сен-Фермин в Памплоне
© REUTERS / Susana Vera
В этом году защитники животных собрали 150 тысяч подписей с требованием "прекратить издевательства над быками".
© REUTERS / Susana Vera Каждый забег быков по улицам Памплоны заканчивается на арене. После того, как животные делают последний круг, их загоняют в стойла, а вечером проходит коррида.Матадор Андрес Рока Рей во время корриды на фестивале Сан-Фермин в Памплоне
© REUTERS / Susana Vera
Каждый забег быков по улицам Памплоны заканчивается на арене. После того, как животные делают последний круг, их загоняют в стойла, а вечером проходит коррида.
© REUTERS / Vincent WestПродавец шляп на фестивале Сан-Фермин в Памплоне.Продавец шляп во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне
© REUTERS / Vincent West
Продавец шляп на фестивале Сан-Фермин в Памплоне.
© REUTERS / Eloy AlonsoПомимо традиционных забегов быков и корриды во время фестиваля в Памплоне проходят многочисленные концерты, выставки, представления и шествия, посвященные празднику.Фестиваль Сен-Фермин в Памплоне
© REUTERS / Eloy Alonso
Помимо традиционных забегов быков и корриды во время фестиваля в Памплоне проходят многочисленные концерты, выставки, представления и шествия, посвященные празднику.
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