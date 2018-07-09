Президент Молдавии отправился в Турцию на инаугурацию Эрдогана

КИШИНЕВ, 9 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон находится с рабочим визитом в Турции, он примет участие в инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Нахожусь с рабочим визитом в Турецкой Республике, где по приглашению турецкой стороны принимаю участие в инаугурации Президента этой страны, господина Реджепа Тайипа Эрдогана. На торжественную церемонию прибыли десятки официальных делегаций во главе с президентами, премьер-министрами и т.д.", — написал Додон в понедельник на своей странице в Facebook.

По словам президента, Молдавию и Турцию связывают "очень крепкие дружественные отношения".

"Более двух десятилетий Правительство Турции посредством Агентства TIKA оказывает Республике Молдова существенную помощь во многих областях. Реализованы сотни социальных проектов во многих регионах страны и, в первую очередь, в Гагаузской автономии. Кроме того, по моей просьбе, при поддержке Агентства TIKA на безвозмездной основе проводится реконструкция здания администрации президента Республики Молдова", — сообщил он.

Торжественная церемония открытия здания администрации запланирована на 27 августа. Додон пригласил Эрдогана принять участие в этом мероприятии.

Высший избирательный совет Турции опубликовал окончательные результаты прошедших в стране 24 июня президентских и парламентских выборов, победителем президентских выборов назван Тайип Эрдоган с результатом 52,59%. Его инаугурация пройдет 9 июля, после чего в Турции произойдет окончательный переход с парламентской на президентскую систему управления, одобренный на референдуме в апреле прошлого года.