В Казахстане передали в суд дело о пожаре в автобусе, унесшем 52 жизни

АЛМА-АТА, 9 июл – РИА Новости. Уголовное дело о пожаре в пассажирском автобусе на западе Казахстана, в результате которого погибли 52 человека, передано в суд, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики.

В январе автобус, в котором находились 57 человек, сгорел на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана. Погибли 52 человека — все граждане Узбекистана, еще пятерым, в том числе трем водителям-казахстанцам, удалось спастись. Ранее прокуратура сообщала, что причиной возгорания явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности: в салоне автобуса была использована паяльная лампа.

"Прокуратура Актюбинской области направила в суд дело по факту возгорания автобуса в Иргизском районе Актюбинской области, повлекшего гибель 52 граждан Узбекистана", — говорится в сообщении ведомства.

Согласно пресс-релизу, в обвиняемыми признаны пять лиц, в том числе три водителя автобуса и два работника ТОО "Азия транзит сервис" — учредитель и механик товарищества, в обязанности которых входит предрейсовый осмотр автобуса.

Действия учредителя компании квалифицированы как ненадлежащее исполнение обязанностей в коммерческих организациях (ст.254 УК), выпуск в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекший смерть двух и более лиц (ч.4 ст.348 УК), а также подделка официального документа, использование заведомо подложного документа (ч.1 и ч.3 ст.385 УК).

Действия механика квалифицированы как выпуск в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекший смерть двух и более лиц (ч.4 ст.348 УК), а водителей автобуса — как нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц (ч.4 ст.345 УК) и нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.292 УК).

В отношении водителей автобуса судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении руководителя и механика товарищества избрана мера пресечения в виде залога. Кроме того, владелец автобуса объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.