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Дорогая НАТО. Трамп заставляет Европу считать американские деньги

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© AFP 2018 / Emmanuel Dunand Штаб-квартира НАТО в БрюсселеШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Вашингтону все больше в тягость бремя основного спонсора европейской безопасности. Дональд Трамп раз за разом призывает союзников увеличить военные расходы. Но тщетно: Европа не торопится вкладываться в альянс. О том, почему страна с самым большим военным бюджетом начала считать деньги, — в материале РИА Новости.

Американский "зонтик"

Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Трамп заявил, что странам НАТО нужно тратить 4% ВВП на оборону
За пару недель до саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля, члены альянса, не выполняющие обязательств по формированию оборонного бюджета в размере двух процентов ВВП, получили раздраженные послания президента США. "Все труднее объяснять гражданам Америки, почему некоторые страны не разделяют принципы коллективной безопасности", — заявил он без обиняков.

По сведениям американских СМИ, наиболее резок президент США был с ФРГ. Кроме того, Трамп удостоил Берлин отдельной реплики. "Германия лениво вносит один процент ВВП в копилку НАТО, тогда как мы платим четыре процента от намного большего ВВП. Кто-нибудь видит в этом смысл? Мы защищаем Европу (и это хорошо), неся большие финансовые затраты, а нам в торговле ставят палки в колеса. Грядут изменения", — написал он, по своему обыкновению, в твиттере.

Трамп и раньше позволял себе саркастические замечания в адрес Ангелы Меркель, а большинство союзников по НАТО называл "нахлебниками". Те обиделись. Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что на самом деле его страна тратит на закупку военного оборудования, в частности американских самолетов, намного больше, чем согласовано в рамках НАТО. По словам бельгийского премьера Шарля Мишеля, он "не запуган этим типичным письмом", поскольку его правительство полностью выполняет свои обязательства. Глава испанского МИД Жозеп Боррель признал, что Мадрид "тратит меньше, чем просит НАТО", зато деньги "хорошо расходуются". Поэтому Испания не собирается увеличивать финансирование.

Члены альянса договорились, что каждый будет тратить на оборону не менее двух процентов ВВП, в 2014 году. Однако из 29 государств, входящих в НАТО, это условие соблюдают лишь США, Великобритания, Польша, Греция и Эстония. Самые крупные военные расходы у Вашингтона — около 3,5 процента ВВП. Соответственно, и взносы в НАТО наибольшие — до 22 процентов бюджета альянса.

Это не так уж много для США — "всего" около полумиллиарда долларов. Но еще есть и непрямые расходы — затраты на военные и невоенные операции НАТО, на содержание в Европе американских военных баз и воинского контингента. По мере укрепления восточных рубежей альянса требуется все больше ракет, танков и солдат, а европейские лидеры не хотят раскошеливаться, по старинке уповая на могущественного заокеанского союзника. Трампа это не устраивает.

© AP Photo / J. David AkeПисьмо президента США Дональда Трампа премьер-министру Норвегии Эрне Сульберг
© AP Photo / J. David Ake
Письмо президента США Дональда Трампа премьер-министру Норвегии Эрне Сульберг

Ненасытная оборонка

Военный бюджет США за 16 лет вырос вдвое. Только за минувшие два года — почти на 100 миллиардов долларов, до рекордных 700 миллиардов (с учетом затрат на военные операции за рубежом). На ближайшее десятилетие запланировано увеличение до 777 миллиардов.

В этом году американская экономика развивается быстрее, чем предсказывали аналитики, безработица сокращается. Но военные расходы заставляют сокращать другие статьи госбюджета. Так, в 2019-м Пентагон получит на 13% больше средств. Увеличивается финансирование Министерства по делам ветеранов, Министерства внутренней безопасности, Минторга и НАСА. А остальные ведомства ждет секвестр. Сильнее всего сократятся бюджеты Агентства по охране окружающей среды (на 34%), Госдепа (на 26%), Минздрава и Минтруда (на 21% для каждого ведомства).

Президент США Дональд Трамп обращается к собравшимся на митинге Усилить Америку на Арене Four Seasons в Монтане. 5 июля 2018
© AP Photo / Jim Urquhart
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И для того чтобы затянуть пояса, есть причины. До недавнего времени бюджетные проблемы Вашингтон решал просто: Федеральная резервная система (ФРС) включала печатный станок, а конгресс и президент договаривались об очередном увеличении потолка госдолга. Однако ситуация меняется. Все больше стран стремятся избавиться от долларовой зависимости: Китай уже ведет торговлю с рядом африканских государств в юанях, власти Венесуэлы также изъявили готовность продавать нефть за китайскую национальную валюту, а Центробанк России и Резервный банк Индии обсуждают внедрение системы взаиморасчетов в рублях и рупиях.

В то же время крупнейшие кредиторы избавляются от американских казначейских облигаций: свои пакеты уменьшили Китай, Япония, Саудовская Аравия. Не добавляют оптимизма и торговые войны, разразившиеся после введения Трампом повышенных пошлин на импорт металлов.

При этом государственный долг Америки продолжает расти, и сегодня он перевалил за 21 триллион долларов. Эта глыба угрожающе нависает над финансовой системой страны и требует все больше на свое обслуживание. Согласно прогнозу экономистов, в ближайшие десять лет соответствующие затраты увеличатся втрое: на выплату процентов по облигациям будет уходить свыше 850 миллиардов долларов в год — больше, чем сейчас тратится на оборону.

Дорого и плохо

У Дональда Трампа есть все основания для недовольства оборонкой: новые образцы американских вооружений все чаще не оправдывают себя. Многолетняя программа создания перспективного эсминца Zumwalt, поглотившая десятки миллиардов долларов, обернулась конфузом — корабль получился непомерно дорогой (каждый почти в пять миллиардов долларов), но с плохими ходовыми и боевыми характеристиками.

Другой проект — самолет с лазерной установкой Boeing YAL-1 — обошелся, по разным сведениям, в сумму от семи до 13 миллиардов долларов, но в конце концов был закрыт. Неудача постигла и флагманский проект американского ВПК — истребитель F-35. Главное контрольно-бюджетное управление (GAO) нашло в F-35 почти тысячу недоработок.

Авианосец Королева Елизавета на востоке Шотландии перед началом морских испытаний
© AFP 2018 / Andy Buchanan
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Опытный и успешный бизнесмен, Дональд Трамп не может не понимать, что столь вопиющая неэффективность расходования непомерно огромных денег, возможно, связана с коррупцией. Косвенным подтверждением служит такой, например, факт: крупные оборонные контракты в США достаются одним и тем же мощным частным корпорациям — Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics и Northrop Grumman, которые в итоге получают десятки, а то и сотни миллиардов долларов бюджетных средств.

© AFP 2018 / US NAVY/PO2 Timothy SchumakerЭсминец Zumwalt ВМС США
© AFP 2018 / US NAVY/PO2 Timothy Schumaker
Эсминец Zumwalt ВМС США

Нужны крайние

Однако сократить расходы на оборону американская администрация не может. Военно-промышленный комплекс США — крупнейший в мире работодатель, обеспечивающий около 3,5 миллиона рабочих мест. Кроме того, он стимулирует развитие многих отраслей экономики: электронной и радиоэлектронной промышленности, космической сферы, науки, банковского сектора. ВПК напрямую влияет на макроэкономические показатели инвестиции намного больше, чем в крупнейшие корпорации, а прибыль, как правило, предсказуемо высока.

Вооруженные конфликты в разных точках земного шара позволяли наращивать экспорт оружия и внедрять в бедные и разрушенные страны свою валюту — доллар. Собственное победоносное участие в военных столкновениях поддерживало и приумножало статус несокрушимой мощной империи. Но и с этим теперь проблема. Разоренный американским "миротворчеством" Ближний Восток ответил небывалым всплеском терроризма, а успешные планомерные действия России в Сирии показали, что США — не единственная держава, способная наводить порядок на планете.

Табло со знаком доллара. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сейчас Дональд Трамп, оставаясь бизнесменом и в политике, видит выход в том, чтобы оптимизировать военные расходы за пределами Америки — там, где их бремя он может переложить на других. И неслучайно совсем не бедная Европа, реальной безопасности которой сегодня мало что угрожает, представляется ему для этого идеальным местом. Другой вопрос: получится ли?

Трещина между Старым и Новым Светом заметно расширилась, чему способствовали и разногласия из-за ядерной сделки с Ираном, и выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату, и разрушение Трансатлантического партнерства, и "война пошлин". Не исключено, что и в вопросе финансирования НАТО европейские страны окажут давлению Вашингтона серьезное сопротивление.

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