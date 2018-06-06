Военный эксперт: американский F-35 так и не стал "звездой". И уже не станет

Контрольное ведомство США нашло около тысячи недоработок в истребителе F-35. В эфире радио Sputnik эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко поделился мнением о том, что стало причиной неудач проекта, в который вложено огромное количество средств.

Главное контрольно-бюджетное управление (GAO) США сообщило о 966 "явных недоработках" в проекте по созданию истребителя пятого поколения F-35.

В ежегодном отчете ведомства по выполнению проекта отмечается, что из 966 недоработок, зафиксированных в январе, более 110 относятся к первой категории, то есть "могут повредить надежности, безопасности или другим критическим требованиям" при эксплуатации воздушного судна.

Разработчики проекта должны принять решение о серийном производстве F-35 в октябре 2019 года. В связи с этим в контрольном ведомстве рекомендовали военным устранить критические недочеты до запуска истребителя в серию.

США уже поставили партию истребителей F-35А (это самая технологически простая и дешевая версия F-35) военно-воздушным силам самообороны Японии. В этом месяце Турция рассчитывает получить от США первый истребитель пятого поколения.

Самолет F-35 Lightning II – второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Программа по созданию F-35 обошлась США примерно в полтора триллиона долларов.

Проект разработан компанией Lockheed Martin. Наряду с США в проекте принимают участие еще восемь стран – Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция.

В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества", эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко отметил, что, несмотря на все усилия, самолет так и не стал "звездой".

"F-35 – машина сама по себе сложная, в ней – сплав различных технологий от стран-участников этого проекта, и эти технологии между собой частенько конфликтуют. Причем конфликтуют не только на уровне, допустим, когда софт не подходит для средств поражения или не так работает двигатель, отказывает система спасения – катапультное кресло или система генерации кислорода. Конфликт идет даже на уровне материалов, которые, понятно, самые современные. Доходит до смешного – там появляется даже коррозия. Кроме того, если что-то отказывает в самолете, а отказывает часто, запчастей от производителя не дождаться. То есть машина "просела" и в обслуживании тоже. То есть потрачено огромное количество денег, но сам самолет "звездой" так и не стал. И есть мнение, что и не станет", – сказал Дмитрий Дрозденко.

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