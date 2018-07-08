Меркель нашла повод повысить расходы на оборону в НАТО

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны – участницы НАТО увеличить расходы на оборону, связав это с ситуацией в Донбассе и воссоединением Крыма с Россией.

Как заявила Меркель в еженедельном видеоподкасте, за последние годы вызовы, поставленные перед Североатлантическим альянсом, резко трансформировались. Вхождение Крыма в состав России и вооруженный конфликт на востоке Украины сыграли ключевую роль в "радикальных изменениях и решениях", принятых НАТО, отметила канцлер.

"Это означает, что мы должны активно сосредоточиться на обороне альянса и принять соответствующие меры, например, с помощью присутствия в странах Центральной и Восточной Европы", — подчеркнула Меркель.

При этом она заявила о необходимости увеличения оборонного бюджета стран – членов НАТО.

Саммит Североатлантического альянса пройдет 11-12 июля в Брюсселе. Как заявила постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, в ходе встречи Вашингтон планирует сконцентрироваться на теме повышения оборонного бюджета стран-членов.

Решение повысить расходы на защиту до 2 процентов от ВВП участники НАТО приняли еще в 2014 году на саммите в Бухаресте. Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые договоренности, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.

В середине июня Ангела Меркель заявила, что Германия будет повышать расходы на оборону постепенно в течение десяти лет. В 2019-м немецкий военный бюджет планируется увеличить до 1,34 процента от ВВП, а к 2025 году — до 1,5 процента.