Эрдоган выразил соболезнования родным погибших при крушении поезда в Турции

АНКАРА. 8 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнование родственникам погибших в железнодорожной катастрофе на северо-западе Турции, говорится в полученном РИА Новости сообщении пресс-службы турецкого лидера.

"Сразу после получения информации о происшествии президент связался по телефону. с главами МВД и министерства транспорта", — отмечается в сообщении в воскресенье.

Ранее турецкие СМИ сообщили о сходе с рельсов нескольких вагонов пассажирского поезда, следовавшего из города Узункёпрю в Стамбул. На место происшествия прибыли полиция и кареты скорой помощи. О числе пострадавших и погибших не сообщается.