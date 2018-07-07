В Сомали ликвидировали боевиков, напавших на штаб-квартиру МВД

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Блокада боевиками штаб-квартиры МВД в столице Сомали Могадишо прекращена, нападавшие ликвидированы, в результате атаки погибли не менее 10 человек, еще более 20 ранены, сообщает издание Garowe Online.

В центре Могадишо в субботу произошло два взрыва, группа вооруженных людей ворвалась в здание МВД. Ранее сообщалось о девяти погибших и более 10 раненых.

Среди погибших оказались сотрудники ведомства и военнослужащие. Полиция заявила, что все три нападавших были убиты. Ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*.

Базирующаяся в Сомали "Аш-Шабаб"* имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

* Запрещена в России