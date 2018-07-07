В Таджикистане женщина воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из РФ

ДУШАНБЕ, 7 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Женщина на юге Таджикистана втыкала иглы в младенца, чтобы вернуть мужа из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД страны.

"26-летняя жительница кишлака Сарикишти района Рудаки (в 15 километрах южнее Душанбе) намеренно воткнула в тело своего сына 10 металлических иголок, для того чтобы ее 30-летний муж вернулся из трудовой миграции в России", — сказал собеседник агентства.

По его словам, годовалый Мудассир Каримов получил тяжкий вред здоровью и был госпитализирован. Врачи Национального медицинского центра обнаружили в теле годовалого ребенка 10 игл и однозначно утверждали, что самостоятельно ребенок эти иглы проглотить не мог.

Рентген-обследование обнаружило иглы в черепе, нижней части носа, в ногах, на шее и в грудной клетке, а также в других частях тела малыша. Некоторые иглы уже были глубоко под кожей, и поэтому врачи смогли в ходе первой операции вытащить только 6 игл, еще 4 иглы пока находятся в теле ребенка. Врачи говорят, что иглы находились в теле как минимум три месяца. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 110 части 1 (Нанесение тяжкого вреда здоровью) УК, ведётся следствие.