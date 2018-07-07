Жертвами взрывов в Могадишо стали не менее девяти человек

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Жертвами двух взрывов и нападения на штаб-квартиру министерства внутренних дел в столице Сомали Могадишо стали не менее девяти человек, еще более 10 ранены, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что в центре Могадишо произошло два взрыва, и группа вооруженных людей ворвалась в здание МВД.

"Не менее девяти человек погибли и более 10 ранены в ходе продолжающейся атаки на министерство внутренних дел Сомали", — сообщила полиция.

По словам полковника Ахмеда Мохамеда, число жертв может возрасти, поскольку противостояние правоохранительных органов с боевиками, забаррикадировавшимися в здании МВД, все еще продолжается. По данным агентства, в здании министерства находятся несколько сотрудников.

Как сообщает агентство, ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*.

Базирующаяся в Сомали "Аш-Шабаб"* имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

* Запрещена в России