МИД Казахстана назвал неприемлемым разрыв связей с Россией

АЛМА-АТА, 7 июл – РИА Новости. Выстраивание многоплановых и успешных отношений Казахстана с Россией предопределено историческими, геополитическими и другими факторами, заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
"Для Казахстана был бы неприемлемым, алогичным и контрпродуктивным разрыв связей с Россией. Ведь основа прочного добрососедского и тесного сотрудничества Казахстана и России была заложена историческими, культурными, геоэкономическими и геополитическими факторами, которые естественным образом и практически сразу вывели отношения наших стран на высокий уровень", — отметил он.
"Хочу, чтобы все поняли: суверенитет Казахстана предполагает не отрицание, а, напротив, укрепление и развитие казахстанско-российских связей во всех сферах жизни. Нашу взаимозависимость в экономической, политической, военной областях глупо отрицать, тем более глупо — бороться с нею. Задача в том и заключается, чтобы под общие интересы двух стран подвести соответствующую договорно-правовую базу и создать эффективный механизм ее реализации", — писал президент Казахстана, которого в своей статье процитировал Абдрахманов.
Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Россия стала первым государством в мире, с которым Казахстан в 1992 году подписал такой стратегический важный документ, как договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.