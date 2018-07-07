Медведев возглавит делегацию России на церемонии инаугурации Эрдогана

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев по поручению президента Владимира Путина возглавит российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Президентские и парламентские выборы прошли в Турции 24 июня. Эрдоган стал победителем с результатом 52,59%. Его инаугурация пройдет 9 июля в Анкаре. Таким образом, в Турции произойдет окончательный переход с парламентской на президентскую систему правления, одобренный на референдуме в апреле прошлого года.

Российско-турецкие отношения интенсивно развиваются после преодоления кризиса, вызванного тем, что в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24. Страны сотрудничают по двум крупным энергетическим проектам – АЭС "Аккую" и газопровод "Турецкий поток". В декабре Москва и Анкара подписали кредитное соглашение по зенитно-ракетных комплексам С-400 — Турция купит две батареи, которые будет обслуживать турецкий персонал.

По итогам 2017 года двусторонний товарооборот увеличился более чем на 37%, до 21,6 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — до 18,2 миллиарда, а импорт — до 3,4 миллиарда долларов. В прошлом году Россия поставила на турецкий рынок 29 миллиардов кубометров газа — на 17,3% больше, чем годом ранее.