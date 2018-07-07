В Могадишо прогремел второй взрыв, пишут СМИ

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Второй взрыв произошел в столице Сомали Могадишо, в штаб-квартиру министерства внутренних дел страны, предположительно, ворвались вооруженные люди, сообщает издание Garowe Online.

"Второй взрыв произошел в том же районе. Поступают сообщения о том, что вооруженные люди ворвались в здание штаб-квартиры министерства внутренних дел", — сообщается в Twitter издания.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв произошел у контрольно-пропускного пункта в центре Могадишо, была слышна стрельба.